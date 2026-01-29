Buzău: Alunecare de teren pe drum judeţean reabilitat

O alunecare de teren a afectat drumul judeţean 204C din comuna Bisoca, judeţul Buzău, pe aproximativ 40 de metri, existând riscul ca fenomenul să se extindă spre un drum sătesc din zonă. Prefectura Buzău a anunţat joi că precipitaţiile abundente din ultimele zile au provocat viituri şi au afectat infrastructura rutieră locală, inclusiv drumurile comunale şi săteşti din Vintilă Vodă, Blăjani, Calvini şi Bisoca, potrivit News.ro.

La Bisoca, o alunecare de teren activă a afectat drumul judeţean DJ 204C pe aproximativ 40 de metri, existând riscul ca fenomenul să se extindă spre un drum sătesc din zonă. Vicepreşedintele CJ Buzău, Adrian Petre, a precizat că drumul se află în prezent în proces de reabilitare, conform News.ro.

"Avem o problemă la drumul din Bisoca. Recepţia finală încă nu a fost făcută. Astăzi, după această şedinţă, voi merge împreună cu reprezentanţii Direcţiei Tehnice şi vă vom comunica exact situaţia de pe teren”, a declarat Adrian Petre, a relatat News.ro.

Vicepreşedintele CJ Buzău a precizat că nu este prima problemă apărută pe acest tronson. „Este acelaşi drum unde a mai avut loc o calamitate la sfârşitul anului trecut, în noiembrie, pe care constructorul şi-a asumat-o pe banii săi”, a spus el. Potrivit primelor informaţii, de această dată ar putea fi vorba despre o eroare de proiectare, iar zona afectată nu ar fi fost marcată în proiect ca având risc de alunecări de teren. Situaţia va fi clarificată în urma verificărilor ce vor avea loc joi, subliniază News.ro.