BVB a deschis în scădere pe majoritatea indicilor şedinţa de marţi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis cu scăderi pe majoritatea indicilor şedinţa de marţi, iar rulajul se cifra la 4,34 milioane de lei (856.882 euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,02%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere cu 0,01%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, stagna, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a depreciat cu 0,08%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o scădere de 0,72%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra o apreciere de 0,04%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, era în scădere cu 0,56%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Simtel Team (+3,33%), Compa (+2,03%) şi Premier Energy PLC (+1,45%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Roca Industry Holdingrock (-4,41%), Bermas (-3,1%) şi Longshield Investment Group (-2,36%).