BVB Creşteri de peste 2% pentru toţi indicii Pieţei Reglementate

Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au încheiat prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii cu aprecieri de peste 2%, într-o zi cu creşteri pe pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un avans de 2,38%, până la 26.343 de puncte, un nou record istoric, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 2,42%, până la 5.202 puncte. De la începutul anului, BET consemnează o creştere de circa 7,8%, după un avans de 46% anul trecut.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 169,6 milioane de lei, peste cea din ultima şedinţă a săptămânii trecute, de 133,3 milioane de lei, circa 80% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 30 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 32,64 lei, în creştere cu 1,68%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care au urcat cu 0,49%, până la preţul de 1,035 lei, în condiţiile unor schimburi de 15,1 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) s-au apreciat cu 3,87%, până la preţul de 11,28 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 11,9 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Fondul Proprietatea (FP), care au cumulat un rulaj de 7,5 milioane de lei, acţiunile fondului închis de investiţii încheind ziua la preţul unitar de 0,588 lei, în creştere cu 4,07%. Franklin Templeton, administratorul FP, a anunţat ieri că este foarte probabil ca următoarea valoare a activului net care va fi raportată să fie cu cel puţin 5% mai mare decât cea raportată luna trecută, în principal datorită actualizării evaluării tuturor deţinerilor nelistate semnificative din portofoliul Fondului.

În piaţa ”deals” au fost înregistrate patru schimburi cu titluri Antibiotice Iaşi (ATB), în valoare totală de 4,4 milioane de lei, tranzacţiile fiind încheiate la preţul unitar de 2,5 lei, similar cu referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 2,2%, până la 1.935 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 2,73%, până la 95.150 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 0,02%, până la 943 de puncte.