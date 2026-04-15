BVB Creşteri pe linie pentru indici

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 15 aprilie

Creşteri pe linie pentru indici

Tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajului

Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri, în prima sesiune de tranzacţionare înregistrată după Sărbătoarea Paştelui Ortodox, în ton cu evoluţiile pieţelor europene, care s-au apreciat pe fondul speranţelor că negocierile de pace dintre SUA şi Iran pot fi reluate, în ciuda faptului că blocada americană asupra porturilor iraniene a intrat în vigoare.

Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un avans de 0,6%, la 28.649 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,23%, până la 5.603 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la aproape 168 milioane de lei, cu mult sub media zilnică a anului, de 222 milioane de lei, sumă ce reflectă totuşi şi ofertele de titluri de stat Fidelis, care ridică artificial media.

În piaţa „regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), al căror rulaj s-a ridicat la 52,2 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 0,05%, la preţul unitar de 36,8 lei.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile Romgaz (SNG), care au stagnat, la preţul de 11,92 lei, în condiţiile unor schimburi 24,7 milioane de lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) au urcat cu 0,9%, la preţul de 1,01 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 11,8 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Hidroelectrica (H2O), care au cumulat un rulaj de 9,9 milioane de lei, acţiunile producătorului şi furnizorului de energie electrică încheind ziua în stagnare, la preţul unitar de 152,8 de lei.

În piaţa ”deals” nu a fost realizat niciun schimb.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 0,83%, până la 2.098 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 0,55%, la 101.172 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 0,66%, până la 991 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Energopetrol” (ENP): +14,29%

2. ”Artego” (ARTE): +10,55%

3. ”Transport Trade Services” (TTS): +10,15%

4. ”Uztel" (UZT): +10,00%

5. ”Erste Group" (EBS): +6,51%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Armătura” (ARM): -14,64%

2. ”Comelf” (CMF) : -7,76%

3. ”Prometeris" (PPL): -4,17%

4. ”Carbochim” (CBC): -3,68%

5. ”Aages” (AAG): -2,73%

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

»=
?

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

