BVB Creşteri pentru indici

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut în principal creşteri, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, în ton cu aprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 1,64%, la 20.615 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 1,22%, până la 3.974 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 68,8 milioane de lei, peste cea din şedinta anterioară, de 55,9 milioane lei, dar cu mult mai mică decât media zilnică a acestui an, de 166 milioane lei, sumă ce reflectă totuşi şi emisiunile de titluri de stat Fidelis care cresc artificial media.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 23,8 milioane lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 2,25%, la preţul de 28,16 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Hidroelectrica (H2O), ce au urcat cu 0,58%, la preţul de 122,4 lei, în condiţiile unor schimburi de 4,6 milioane lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) s-au apreciat cu 2,6%, la preţul de 7,89 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 3,1 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile OMV Petrom (SNP), ce au cumulat un rulaj de 2,5 milioane lei, acţiunile SNP încheind ziua în creştere cu 2%, la preţul unitar de 0,843 lei.

În piaţa ”deals” nu a fost realizat niciun schimb.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,01%, până la 71.876 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a crescut cu 1,67%, la 1.499 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB, s-a depreciat cu 0,15%, până la 943 de puncte.