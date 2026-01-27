BVB Creşteri pentru indici în prima zi de tranzacţionare a săptămânii

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie în prima sesiune de tranzacţionare a săptămânii, în ton cu aprecierile majorităţii pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un avans de 1,15%, până la 27.458 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,38%, până la 5.502 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 1.985,9 milioane de lei, în condiţiile în care ultima ofertă de titluri de stat Fidelis a fost înregistrată în sistemul bursier. Schimburile cu acţiuni s-au ridicat la 100,1 milioane de lei, în vreme ce valoarea transferurilor cu ETF-uri a fost de 6,1 milioane de lei.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Digi Communications (DIGI), care au cumulat un rulaj de 22,9 milioane de lei, titlurile operatorului de telecomunicaţii încheind ziua la preţul unitar de 132,8 lei, în creştere cu 2,31%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au urcat cu 0,37%, până la preţul de 37,72 lei, în condiţiile unor schimburi de 14,9 milioane de lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) s-au depreciat cu 0,28%, până la preţul de 1,056 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 9,8 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Hidroelectrica (H2O), care au cumulat un rulaj de 8,3 milioane de lei, acţiunile H2O încheind ziua în apreciere cu 2,71%, la preţul unitar de 136,6 lei.

În piaţa ”deals” a avut loc o tranzacţie cu titluri Sphera Franchise Group (SFG), în valoare de aproape două milioane de lei, schimbul fiind încheiat la preţul unitar de 39,65 lei, cu 0,63% sub referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 1,04%, până la 2.027 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 1,67%, până la 103.308 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 0,53%, până la 968 de puncte.