BVB Indicii BVB au închis în creştere

Sabin S. Brandiburu
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 4 noiembrie

Indicii BVB au închis în creştere

Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti au închis creştere, ieri, cu excepţia indicelui BET-FI, care a stagnat. Indicele BET, ce grupează cele mai tranzacţionate 20 de acţiuni de la bursa noastră, a crescut cu 0,56% la 22.642 puncte. BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a înregistrat o creştere de 0,53%, până la 4.381 puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 52,81 milioane de lei.

Echipa de la Prime Transaction a scris, în raportul său zilnic: ”Ziua se încheie cu creşteri pentru aproape toţi indicii locali, BET-NG a înregistrat cea mai mare creştere, +0,65%. Valoarea totală tranzacţionată azi este de 52,82 mil. RON, din aceasta, 10,75 mil. RON reprezintă lichiditatea pe care a avut-o Banca Transilvania S.A. (TLV). Companiile cu cele mai mari creşteri din cadrul indicelui Bucharest Exchange Trading (BET) sunt Digi Communications N.V. (DIGI), cu +3,06% şi Transelectrica S.A. (TEL), cu +1,72%”.

În piaţa "regular", topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV) ce au cumulat un rulaj de 10,75 milioane de lei, titlurile TLV încheind ziua în creştere cu 0,36%, la preţul de 28,1 lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) au crescut cu 0,90%, la preţul de 0,9515 lei, pe fondul unor tranzacţii de 3,56 milioane de lei.

Pe poziţia a treia a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile DIGI Communications NV (DIGI) care au crescut la preţul de 94,30 lei, în condiţiile unui rulaj de 3,55 milioane de lei.

Acţiunile Premier Energy (PE) au crescut la preţul de 21,15 lei, pe fondul unor schimburi de 3,16 milioane de lei.

Indicele BET-XT, ce grupează cele mai tranzacţionate 30 de titluri ale bursei noastre, a crescut cu 0,52%, la 1.945 de puncte, iar indicele BET-TRN a înregistrat o creştere de 0,60%, până 50.836 puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1. ”Armătura SA” (ARM): +14,55%

2. ”Societatea de Construcţii Napoca” (NAPO): +9,94%

3. ”Promateris SA” (PPL): +5,83%

4. "Electroaparataj” (ELJ): +5,29%

5. "Altur SA” (ALT): +4,44%

Topul celor mai mari scăderi

1. "Compania Energopetrol SA” (ENP): -8,88%

2. ”Impact Developer & Contractor” (IMP): -3,60%

3. ”Electromagnetica” (ELMA): -2,86%

4. ”Prebet SA Aiud” (PREB): -2,48%

5. ”Fondul Proprietatea” (FP): -1,67%

