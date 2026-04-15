BVB nu mai afişează indicatorul VEKTOR pentru companiile listate

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) nu mai afişează, începând de astăzi, indicatorul VEKTOR pentru companiile listate, conform unui comunicat al Asociaţiei Române pentru Relaţia cu Investitorii (ARIR).

”Va informăm că, în urma unei reanalizări a cadrului de publicare a indicatorului VEKTOR pe website-ul Bursa de Valori Bucureşti, acest indicator nu va mai fi afişat pe paginile dedicate emitenţilor. Astfel, începând cu data de 15 aprilie 2026, indicatorul VEKTOR nu va mai fi disponibil pe website-ul BVB.

Menţionăm că indicatorul VEKTOR este un instrument dezvoltat de ARIR pentru promovarea bunelor practici în relaţia cu investitorii, iar încetarea afişării acestuia pe website-ul BVB nu afectează disponibilitatea sau utilizarea sa în cadrul iniţiativelor derulate de ARIR”, se menţionează în comunicat.

De asemenea, ARIR subliniază că indicatorul VEKTOR nu reprezintă o informaţie reglementată sau obligatorie conform legislaţiei pieţei de capital, iar eliminarea afişării acestuia nu afectează în niciun fel obligaţiile de raportare şi transparenţă ale emitenţilor. ”BVB îşi menţine angajamentul pentru promovarea transparenţei şi a bunelor practici în relaţia cu investitorii şi va continua dialogul instituţional cu ARIR în vederea identificării unor modalităţi adecvate de colaborare în acest domeniu”, conform comunicatului.