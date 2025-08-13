Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BVB - profitabilitate în scădere masivă la jumătatea anului

A.I.
Piaţa de Capital / 13 august, 11:39

BVB - profitabilitate în scădere masivă la jumătatea anului

Operatorul bursier a înregistrat o depreciere a participaţiei în CCP.RO de 6,6 milioane lei în primul semestru

Boardul CCP.RO Bucharest solicită o nouă majorare a capitalului social, de 27,9 milioane lei

Grupul Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a raporat un profit net de 1,48 milioane lei, pentru primul semestru al anului, cu 83% sub rezultatul obţinut în prima jumătate a anului trecut, în condiţiile în care veniturile s-au diminuat şi cheltuielile au crescut, potrivit raportul lui operatorului pieţei noastre de capital publicat, astăzi, pe propriul site.

La nivel individual, bursa a înregistrat un profit net de 0,66 milioane lei, cu 93% sub cel de 8,95 milioane lei din perioada ianuarie-iunie 2024.

Venituri operaţionale s-au ridicat la 17,86 milioane lei, cu 13% sub cele din primul semestru al anului trecut. Veniturile din tranzacţionare au fost mai reduse cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, inclusiv din punct de vedere al ofertelor derulate, în condiţiile une reveniri a volumelor tranzacţionate pe Piaţa Reglementată de acţiuni începând cu trimestrul al doilea 2025. Veniturile din taxe menţinere emitenţi, ce reprezintă 17% din total, au crescut cu 8%, cele din vânzare de date (15% din total) s-au majorat cu 7% şi serviciile IT (3% din total) au crescut cu 26%.

Cheltuielile operaţionale au fost de 14,36 milioane lei, cu 1% peste cele din primele şase luni ale anului trecut, în vreme ce profitul operaţional s-a ridicat la 3,5 milioane lei, cu 44% sub cel din primele şase luni ale anului trecut.

Veniturile financiare nete s-au majorat cu 12%, până la valoarea de 4,3 milioane lei, pe fondul înregistrării veniturilor din dividende de încasat de la filiala Depozitarul Central. Pe de altă parte, BVB a înregistrat o pierdere din deprecierea participaţiei deţinute în filiala CCP.RO în trimestrul al doilea 2025 de 3,4 milioane lei şi de 6,6 milioane lei în primul semestru, în condiţiile evaluării interimare a participaţiei, influenţată de noi termene, decalate, în calendarul CCP.RO pentru generarea de venituri operaţionale şi de solicitarea CCP.RO privind suplimentarea lichidităţilor printr-o nouă majorare a capitalului social al filialei.

CCO.RO Bucharest, entitatea menită să funcţioneze în calitate de Contraparte Centrală, nu a înregistrat venituri operaţionale, în primul semestru al anului, în vreme ce cheltuielile s-au ridicat la 10,3 milioane lei, cu 5,75 milioane lei mai mult decât cele din primele şase luni din 2024, cheltuieli realizate pentru asigurarea serviciilor de tehnologie şi de personal.

”Profitul obţinut din segmentele post-tranzacţionare & registru (Depozitarul Central) şi tranzacţionare (BVB), de 8,46 milioane lei, a acoperit pierderea CCP.RO de 6,99 milioane lei, reducând profitul consolidat la 1,48 milioane lei, aferent primelor şase luni 2025. Segmentul post-tranzacţionare a înregistrat un rezultat net în creştere faţă de primul semestru 2024”, se arată în raportul operatorului pieţei noastre de capital.

Consiliul de Administraţie al CCP. RO a convocat acţionarii la o adunare generală la finele lunii septembrie în cadrul căreia să se supună votului, între altele, un nou Plan de Afaceri actualizat şi o nouă majorare de capital social cu 27,9 milioane lei. În luna septembrie a anului trecut, capitalul social al CCP.RO a fost majorat cu cinci milioane de euro.

Astăzi sau mâine acţionarii CCP.RO Bucharest vor decide asupra diminuării valorii nominale a actiunilor de la 10 lei la 7,72 lei, pentru acoperirea pierderilor contabile acumulate în exerciţiile financiare din perioada 2020-2024.

La finele anului trecut, valoarea capitalului social al CCP.RO Bucharest ajunsese la 118,2 milioane de lei, în urma mai multor majorări, din care deţinerea BVB reprezenta 54,9%. Printre ceilalţi acţionari importanţi ai CCP.RO se numără OPCOM, PPC şi Electrica.

Din acţionariatul Bursei de Valori Bucureşti fac parte fonduri private de pensii, foste SIF-uri, Bursa Română de Mărfuri, foste SIF-uri, societăţi de brokeraj şi investitori de retail.

