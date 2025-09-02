BVB Scăderi pentru indici, pe fondul unui rulaj scăzut

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut în mare parte scăderi, în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, în constrast cu aprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un declin de 1,07%, la 20.336 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a cobrât cu 0,8%, până la 3.925 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 41 milioane de lei, sub cea din şedinţa anterioară, de 58 milioane lei şi cu mult mai mică decât media zilnică a acestui an, de 168 milioane lei, suma are însă conţine titlurile de stat Fidelis ce cresc artificial valoarea.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de şase milioane lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 0,15%, la 27,54 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Romgaz (SNG), ce au coborât cu 2,63%, la preţul de 7,77 lei, în condiţiile unor schimburi de patru milioane lei.

Acţiunile Fondul Proprietatea (FP) s-au depreciat cu 0,12%, la preţul de 0,425 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de patru milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile OMV Petrom (SNP), ce au cumulat un rulaj de 1,6 milioane lei, acţiunile SNP încheind ziua în scădere cu 1,43%, la preţul unitar de 0,83 lei.

În piaţa ”deals” nu a fost realizat niciun schimb.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,5%, până la 71.580 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 1,32%, la 1.481 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a scăzut cu 0,01%, până la 949 de puncte.