BVB Tranzacţii de 58 milioane lei, sub valoarea schimburilor din şedinţa precedentă

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 1 septembrie

Tranzacţii de 58 milioane lei, sub valoarea schimburilor din şedinţa precedentă

Deprecieri pentru majoritatea indicilor

Valoarea tranzacţiilor realizate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) în ultima şedinţă a săptămânii trecute s-a ridicat la 58,1 milioane lei, sub cea din sesiunea anterioară, de 127 milioane lei, în condiţiile în care nu a fost realizat niciun schimb de tip ”deal”.

Indicii au avut preponderent scăderi, în ton cu deprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un declin de 0,01%, la 20.557 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a avut un declin de 0,34%, până la 3.957 de puncte.

Brokerii de la Prime Transaction au scris, în raportul său zilnic: ”În ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, majoritatea indicilor BVB au avut dinamici negative, cea mai mare scădere fiind înregistrată de indicele BET-FI, -0,78% (...). Cele mai notabile variaţii din cadrul indicelui BET au fost înregistrare de Electrica (EL), +2,98%, Fondul Proprietate (FP), +1,43% şi Sphera Franchise Group (SFG), -3,7%”.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 20 milioane lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 0,95%, la 27,5 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Transgaz (TGN), ce au coborât cu 2,25%, la preţul de 47,8 lei, în condiţiile unor schimburi de 2,8 milioane lei.

Acţiunile Electrica (EL) s-au apreciat cu 2,98%, la preţul de 18,66 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 2,7 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Romgaz (SNG), ce au cumulat un rulaj de 2,6 milioane lei, acţiunile SNG încheind ziua în scădere cu 1,24%, la preţul unitar de 7,98 lei.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 0,25%, până la 1.501 de puncte, în vreme ce indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a scăzut cu 0,17%, până la 949 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Turism Felix” (TUFE): +3,83%

2. ”Prefab” (PREH): +3,52%

3. ”Electrica” (EL): +2,98%

4. ”Rompetrol Well Services" (PTR): +2,70%

5. ”Compa" (CMP): +2,18%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”UAMT” (UAM): -9,55%

2. ”Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră” (EFO): -8,04%

3. ”Carbochim” (CBC): -6,17%

4. ”Condmag" (COMI): -6,06%

5. ”Green Tech International” (GREEN): -5,82%

