California se va alătura reţelei globale a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

California a anunţat vineri că va deveni primul stat american care se alătură reţelei globale de răspuns la focare a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în urma deciziei administraţiei Trump de a retrage Washingtonul din OMS, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, reţeaua, formată din peste 360 de instituţii tehnice, răspunde evenimentelor de sănătate publică prin desfăşurarea de personal şi resurse în ţările afectate.

Decizia statului de a se alătura reţelei vine la mai bine de un an după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că Washingtonul va părăsi OMS, a relatat Reuters. Joi, statul s-a retras oficial din agenţie, spunând că decizia sa reflectă eşecurile în gestionarea pandemiei de către agenţia ONU pentru sănătate, a informat sursa citată.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a criticat vineri decizia Statelor Unite, numind-o o „decizie nesăbuită” care va afecta mulţi oameni, conform sursei citate: „California nu va fi martoră la haosul pe care îl va aduce această decizie.”

Biroul guvernatorului a declarat că s-a întâlnit cu directorul general al OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia, săptămâna aceasta, unde au discutat despre colaborarea pentru detectarea şi răspunsul la ameninţările emergente pentru sănătatea publică, a mai transmis Reuters.