Camera Deputaţilor a adoptat „Legea Nordis”

A.B.
Politică / 12 noiembrie, 19:20

Camera Deputaţilor a adoptat „Legea Nordis”

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, aşa-numita „Lege Nordis”, care limitează procentul maxim din preţul total pe care dezvoltatorii imobiliari îl pot solicita ca avans, în funcţie de stadiul lucrărilor, potrivit raportului comisiei de specialitate.

Noua reglementare prevede că dezvoltatorul poate cere un avans de cel mult 15% la semnarea promisiunii de vânzare sau cumpărare, 25% la finalizarea structurii de rezistenţă şi încă 25% la finalizarea lucrărilor de instalaţii. Sumele plătite de cumpărători vor fi depuse într-un cont bancar distinct, deschis pe numele dezvoltatorului imobiliar, iar fondurile vor putea fi utilizate exclusiv pentru proiectul respectiv, cu aprobarea dirigintelui de şantier, care va acorda semnătura pentru plată.

Deputatul PNL Florin Roman, unul dintre iniţiatorii legii, a declarat în plen că măsura „vine în beneficiul cumpărătorilor de bună credinţă, dar oferă şi dezvoltatorilor predictibilitate”. El a precizat că, dacă în forma adoptată de Senat dezvoltatorii puteau percepe un avans de până la 70%, varianta votată de Camera Deputaţilor reduce procentul total la 50%, repartizat pe etapele-cheie ale construcţiei.

„De asemenea, banii nu vor mai putea fi folosiţi pentru alte proiecte, ci doar pentru imobilul respectiv”, a subliniat Roman, adăugând că notarea în autorizaţia de construire pentru fiecare apartament va împiedica vânzarea unui număr mai mare de locuinţe decât cel autorizat.

Deputatul Relu Fenechiu a afirmat, la rândul său, că „este o lege bună pentru români” şi că adoptarea ei „repară greşeli trecute din piaţa imobiliară”.

Proiectul de lege urmează să fie transmis preşedintelui pentru promulgare.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 20:24)

    lege degeaba, mafia va gasi alte cai de escrocare de bani cu ajutorul guvernului, parlamentarilor si justitiei.

    fara compllicitatea astora si a notarilor nu ar reusi nimic nici pe legile vechi. 

    Acord

    Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

