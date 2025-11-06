CBRE raportează creştere a volumelor de închiriere pe toate segmentele imobiliare din România

În perioada recentă, piaţa imobiliară din ţara noastră a demonstrat o evoluţie pozitivă, înregistrând creşteri semnificative în toate sectoarele, potrivit unui raport al CBRE, care a analizat activitatea imobiliară din trimestrul 3 din 2025. În sectorul de birouri, cererea a rămas stabilă faţă de trimestrul anterior, ajungând la 61.500 mp în total, cu o creştere de 44% a cererii nete, ceea ce arată o încredere constantă din partea chiriaşilor. De asemenea, chirii prime au crescut în zonele centrale ale pieţei de birouri, iar rata de vacancy a scăzut semnificativ la 11,1%, comparativ cu aproximativ 16% acum doi ani.

În sectorul retail, CBRE raportează o livrare semnificativă în 2025, cu un total de 215.000 mp, în principal retail park-uri, în special în oraşele secundare şi chiar în zonele rurale. Dezvoltarea acestora include extinderea unor parcuri existente (ex. Sovata, Sinaia) şi construcţia de noi scheme în oraşe precum Galaţi. Se remarcă şi intrarea unor branduri internaţionale de renume pe piaţa românească, cum ar fi Sports Direct, Action, Wendy's şi Worldbox.

Sectorul industrial a continuat să crească, cu 227.200 mp tranzacţionaţi, 79% din volumul total fiind concentrat în Bucureşti. Rata de neocupare a scăzut la 4,5%, susţinută de cererea solidă din domeniul logisticii. În acelaşi timp, dezvoltarea infrastructurii, inclusiv extinderea autostrăzilor A0 şi A7, a avut un impact direct asupra dezvoltării spaţiilor industriale, iar zona Moldovei a înregistrat o creştere semnificativă a închirierilor, devenind a doua după Bucureşti în acest sens.

În ceea ce priveşte investiţiile, CBRE raportează un total de 31 milioane de euro în tranzacţii imobiliare în trimestrul 3 din 2025, cu un total anual de 423 milioane de euro, o scădere de 35% faţă de anul trecut, dar cu o pondere tot mai mare a investitorilor locali şi regionali, care reprezintă aproximativ 50% din piaţă. Randamentele prime au rămas stabile, la 7,75% pentru birouri şi retail, şi 7,50% pentru industrial, ceea ce reflectă încrederea în fundamentele pe termen lung ale pieţei.

Răzvan Iorgu, Managing Director CBRE România, a declarat că modernizarea infrastructurii este un factor esenţial al creşterii sectorului industrial, iar progresul în domeniul logisticii, susţinut de proiecte precum Autostrada A7 şi Autostrada A0, contribuie semnificativ la dezvoltarea hub-urilor industriale şi la creşterea interesului regional. De asemenea, investitorii români au demonstrat un interes tot mai mare pe piaţa de investiţii, înregistrând aproximativ 30% din tranzacţiile imobiliare recente, într-un context în care piaţa înregistrează o scădere comparativ cu anul trecut.