CCR: Legea privind pensiile magistraţilor este neconstituţională din cauza lipsei avizului CSM

Curtea Constituţională a României a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituţională legea privind pensiile magistraţilor, adoptată de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament, potrivit HotNews.ro. CCR a admis doar o singură critică formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) -, respingând toate celelalte obiecţii de neconstituţionalitate ridicate de Instanţa Supremă.

Decizia, adoptată cu majoritate de voturi (cinci din nouă judecători), arată că lipsa avizului CSM „s-a datorat transmiterii unei cereri de avizare neconforme, într-o etapă procedurală care nu permitea solicitarea avizului şi asupra unei variante redacţionale a proiectului care nu corespundea etapei respective”.

CCR subliniază că Guvernul avea obligaţia constituţională de a parcurge efectiv procedura de avizare şi că „avizarea nu poate fi evitată, ocolită sau convertită în alte forme de consultare”. Curtea precizează că solicitarea avizului către CSM a fost făcută prea devreme, în timpul consultărilor interinstituţionale, înainte ca proiectul să capete o formă consolidată.

În motivare, judecătorii explică faptul că, potrivit legii, CSM trebuie să emită avizul consultativ în termen de 30 de zile de la sesizare, iar acest interval nu poate fi „relativizat” de iniţiatorul actului normativ. „Relativizarea acestui termen ar echivala cu relativizarea activităţii CSM în ansamblu, ceea ce este inadmisibil într-un stat de drept bazat pe reguli, principii şi valori constituţionale”, se arată în document.

În schimb, CCR a respins celelalte critici ale Înaltei Curţi, care vizau atât forma, cât şi fondul legii. Instanţa supremă susţinuse că actul normativ încalcă Constituţia prin faptul că Guvernul şi-a asumat răspunderea în aceeaşi zi pe cinci proiecte diferite de lege. Curtea a considerat însă că această situaţie „nu prezintă relevanţă constituţională, ci reflectă un aspect tehnic al modului de organizare a activităţii Parlamentului”.

Totodată, CCR a respins argumentul potrivit căruia legea ar încălca principiul securităţii juridice şi independenţa justiţiei, arătând că actul normativ „a fost adoptat pentru corectarea inechităţilor din sistemul pensiilor de serviciu” şi că modificările aduse reprezintă „o soluţie legislativă racordată la realitatea socială şi financiară a ţării”.

Curtea a mai precizat că autoritatea legiuitoare are dreptul de a revizui sistemul de pensii, în funcţie de condiţiile economice existente, subliniind că o astfel de reformă poate fi justificată de obiective de interes general, cum ar fi eliminarea deficitului bugetar excesiv.