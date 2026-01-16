Cehia va furniza avioane subsonice L-159 Ucrainei

Cehia este gata să furnizeze Ucrainei în curând avioane de luptă capabile să doboare dronele inamice, a declarat vineri preşedintele Petr Pavel aflat într-o vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, preşedintele ceh nu a oferit detalii, dar cu doi ani în urmă declarase că avioane de vânătoare subsonice L-159 fabricate în Cehia ar putea fi transferate Ucrainei, care luptă de aproape patru ani împotriva unei invazii ruse la scară largă.

„Republica Cehă poate furniza într-un timp relativ scurt mai multe avioane de luptă de dimensiuni medii, extrem de eficiente în lupta împotriva dronelor, şi cred că vom reuşi să rezolvăm rapid şi cu succes această problemă”, a declarat Petr Pavel, conform Reuters.

Petr Pavel, general de armată în rezervă şi fost şef al Comitetului Militar al NATO, este un susţinător ferm al Ucrainei şi al iniţiativei conduse de Cehia de a furniza Kievului muniţie de calibru mare, plătită de donatori occidentali, a relatat sursa menţionată. Noul guvern ceh, condus de populistul Andrej Babis, a fost de acord să continue iniţiativa, dar s-a angajat să nu ofere nicio finanţare naţională pentru ajutorul acordat Ucrainei, a amintit Reuters.