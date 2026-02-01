Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cehia: Zeci de mii de persoane au manifestat la Praga în sprijinul preşedintelui Pavel

T.B.
Internaţional / 1 februarie, 19:05

Cehia: Zeci de mii de persoane au manifestat la Praga în sprijinul preşedintelui Pavel

Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică pe străzile din capitale Cehiei, Praga, în sprijinul preşedintelui liberal Petr Pavel, relatează dpa.

Manifestanţii s-au adunat în două mari pieţe din centrul capitalei, la apelul iniţiativei „Un milion de momente pentru democraţie”. Potrivit organizatorilor, la protest au participat între 80.000 şi 90.000 de persoane, scandând, printre altele, „Nu suntem singuri!”.

Acţiunea vine pe fondul tensiunilor dintre preşedinte şi noul guvern de dreapta condus de prim-ministrul Andrej Babis. Pavel refuză numirea lui Filip Turek, preşedinte de onoare al Partidului Motoriştilor, ca ministru al mediului, invocând afirmaţii anterioare controversate ale acestuia, considerate incompatibile cu funcţia. Turek este acuzat de remarci rasiste şi sexiste în postările sale pe reţelele sociale.

Preşedintele a acuzat de asemenea ministrul de externe, Petr Macinka, coleg de partid cu Turek, că ar încerca să-l şantajeze pentru a obţine numirea acestuia, şi le-a mulţumit manifestanţilor pentru sprijinul lor.

Fost general NATO, Petr Pavel ocupă funcţia de preşedinte al Cehiei din martie 2023, fiind ales prin vot popular direct.

În plan politic, opoziţia parlamentară intenţionează să depună marţi o moţiune de cenzură împotriva guvernului, ca urmare a acuzaţiilor de presiuni asupra preşedintelui. Totuşi, şansele de reuşită sunt reduse, coaliţia formată din partidul ANO al lui Babis, Motoriştii şi partidul Libertate şi Democraţie Directă deţinând 108 din cele 200 de locuri în Camera Deputaţilor.

