Cei mai performanţi indici bursieri globali în ultimul deceniu: Slovenia, NASDAQ 100, România

În ultimul deceniu, România şi Slovenia au înregistrat randamente aflate în topul clasamentului global, alături de NASDAQ 100, însă fără evaluările specifice NASDAQ, se arată într-un comunicat remis redacţiei. SBITOP din Slovenia, principalul indice blue-chip al Bursei din Ljubljana, a crescut cu +498% în ultimii 10 ani şi aproximativ +53% de la începutul acestui an, tranzacţionându-se la un raport preţ/câştig de aproximativ 11,6x şi cu un randament al dividendelor de circa 4,7%. BET-TR din România, versiunea total return a indicelui Bursei de Valori Bucureşti, care include dividendele, a înregistrat o creştere cumulată de aproximativ +385% în ultimul deceniu şi are o majorare de aproximativ +28% de la începutul acestui an, la un multiplu de 10,7x al câştigurilor şi un randament al dividendelor de 4,4%.

De exemplu, NASDAQ 100, indicele american care urmăreşte cele mai mari companii non-financiare listate pe piaţa NASDAQ, cu o concentrare importantă în domeniul tehnologiei, a înregistrat un randament pe 10 ani de aproximativ +436%, însă se tranzacţionează la un multiplu de 33x al câştigurilor şi oferă un randament al dividendelor de doar 0,7%. S&P 500 se situează la aproximativ +243% în aceeaşi perioadă, la un multiplu de 25x al câştigurilor şi un randament al dividendelor de 1,2% (toate datele sunt exprimate în euro). Cu alte cuvinte, Slovenia şi România au livrat rezultate pe termen lung comparabile cu NASDAQ 100, dar cu multipli de evaluare mult mai reduşi şi venituri din dividende semnificativ mai ridicate.

Această diferenţă de evaluare contează. La multipli de 10-12x ale câştigurilor, aşteptările implicite incluse în preţurile acţiunilor din Europa Centrală şi de Est sunt mult mai moderate comparativ cu situaţia companiilor americane mari din tehnologie. În acelaşi timp, randamentele dividendelor de 4-5% oferă o contribuţie concretă la randamentul total, care se capitalizează pe parcursul ciclurilor. Pe o perioadă de zece ani, o investiţie de 1.000 de euro realizată în 2015 în indicele blue-chip al Sloveniei, presupunând reinvestirea dividendelor, ar valora astăzi aproximativ 6.000 de euro; în BET-TR al României - aproximativ 4.900 de euro; în NASDAQ 100 - circa 5.400 de euro; iar în S&P 500 - aproximativ 3.400 de euro.

Evoluţiile de la începutul anului subliniază şi mai mult acest aspect. În 2025, până la această dată, Slovenia se află aproape de vârful clasamentului global, înregistrând o apreciere de +53% (în euro), în timp ce România are o evoluţie pozitivă solidă, cu o creştere a pieţei de +28%, ambele depăşind majoritatea pieţelor dezvoltate şi realizând acest lucru cu rapoarte P/E la nivel de indice care sugerează o marjă pentru creşterea câştigurilor ca motor al randamentelor, mai degrabă decât bazarea exclusivă pe creşterea multiplilor.

Contextul regional mai larg este favorabil şi nu se limitează doar la aceste două pieţe. Până la această dată, în 2025, PX al Cehiei este în creştere cu aproximativ +41% (+326% pe 10 ani), la un multiplu de 12,7x al câştigurilor şi un randament al dividendelor de 6,0%; ASE al Greciei este aproape de +45% (+290% pe 10 ani), la 10,2x şi un randament de 2,6%; BUX al Ungariei este în creştere cu aproximativ +35% (+259% pe 10 ani), la 8,2x şi un randament de 4,9%; WIG20 al Poloniei este în creştere cu aproximativ +41% (+80% pe 10 ani), la 12,8x şi un randament de 4,4%.

În schimb, multe pieţe de capital din Europa de Vest au rămas semnificativ în urma Europei de Est în ultimul deceniu. De exemplu, indicele DAX al Germaniei a înregistrat un randament de puţin peste +110% în euro în ultimii zece ani, CAC 40 al Franţei aproximativ +138%, iar FTSE 100 al Regatului Unit circa +62%. Mai mulţi factori contribuie la această performanţă mai slabă: creşterea PIB-ului mai lentă comparativ cu Europa de Est, ponderea mai mare a sectoarelor mature cu potenţial limitat de creştere structurală (precum industria şi sectorul financiar tradiţional), presiunile demografice şi, în unele cazuri, costurile structurale mai ridicate. În schimb, pieţele din Europa de Est au beneficiat de o convergenţă economică mai rapidă cu media UE, o creştere mai ridicată a câştigurilor companiilor şi evaluări mai atractive, care au lăsat spaţiu atât pentru aprecierea valorii capitalului, cât şi pentru distribuţii substanţiale de dividende.

Privind în ansamblu, leadership-ul regional din acest an a fost susţinut de o bază largă, acoperind sectoarele financiar, energie, utilităţi şi companii axate pe piaţa internă - un profil de expunere care completează portofoliile centrate pe tehnologie din SUA, mai degrabă decât să le replice. Pentru un investitor în euro, prezentarea în moneda europeană elimină efectul valutar şi evidenţiază mai clar starea de fapt: pe o perioadă de zece ani, Slovenia ocupă locul 1 la nivel global pentru acest set de date, NASDAQ - locul al doilea, urmat de România pe locul al treilea, în timp ce S&P 500 se află pe poziţia a zecea. De la începutul anului, Slovenia se află pe locul al treilea, România în primele 20%, în timp ce ambii indici majori din SUA sunt negativi în moneda euro.

Investitorii nu trebuie să aleagă între a fi „all-in” pe piaţa din SUA sau „all-in” pe cea din România. Pentru gestionarea riscului, diversificarea funcţionează cel mai bine atunci când pieţele şi sectoarele se completează reciproc. Cu un efort minim, investitorii români pot obţine acest echilibru având expunere atât pe liderii locali, cât şi pe cei regionali, prin ETF-uri care urmăresc indicii cheie. La Bursa de Valori Bucureşti, două astfel de opţiuni sunt BET-TRN UCITS ETF, care urmăreşte piaţa românească, şi SBITOP TR UCITS ETF, care urmăreşte piaţa din Slovenia. Deţinerea ambelor, alături de investiţii globale, poate contribui la diminuarea riscului, la atenuarea volatilităţii randamentelor în timp şi la menţinerea portofoliului conectat la două dintre cele mai performante pieţe din ultimul deceniu.