Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cei mai performanţi indici bursieri globali în ultimul deceniu: Slovenia, NASDAQ 100, România

T.B.
Piaţa de Capital / 12 august, 10:21

Cei mai performanţi indici bursieri globali în ultimul deceniu: Slovenia, NASDAQ 100, România

În ultimul deceniu, România şi Slovenia au înregistrat randamente aflate în topul clasamentului global, alături de NASDAQ 100, însă fără evaluările specifice NASDAQ, se arată într-un comunicat remis redacţiei. SBITOP din Slovenia, principalul indice blue-chip al Bursei din Ljubljana, a crescut cu +498% în ultimii 10 ani şi aproximativ +53% de la începutul acestui an, tranzacţionându-se la un raport preţ/câştig de aproximativ 11,6x şi cu un randament al dividendelor de circa 4,7%. BET-TR din România, versiunea total return a indicelui Bursei de Valori Bucureşti, care include dividendele, a înregistrat o creştere cumulată de aproximativ +385% în ultimul deceniu şi are o majorare de aproximativ +28% de la începutul acestui an, la un multiplu de 10,7x al câştigurilor şi un randament al dividendelor de 4,4%.

De exemplu, NASDAQ 100, indicele american care urmăreşte cele mai mari companii non-financiare listate pe piaţa NASDAQ, cu o concentrare importantă în domeniul tehnologiei, a înregistrat un randament pe 10 ani de aproximativ +436%, însă se tranzacţionează la un multiplu de 33x al câştigurilor şi oferă un randament al dividendelor de doar 0,7%. S&P 500 se situează la aproximativ +243% în aceeaşi perioadă, la un multiplu de 25x al câştigurilor şi un randament al dividendelor de 1,2% (toate datele sunt exprimate în euro). Cu alte cuvinte, Slovenia şi România au livrat rezultate pe termen lung comparabile cu NASDAQ 100, dar cu multipli de evaluare mult mai reduşi şi venituri din dividende semnificativ mai ridicate.

Această diferenţă de evaluare contează. La multipli de 10-12x ale câştigurilor, aşteptările implicite incluse în preţurile acţiunilor din Europa Centrală şi de Est sunt mult mai moderate comparativ cu situaţia companiilor americane mari din tehnologie. În acelaşi timp, randamentele dividendelor de 4-5% oferă o contribuţie concretă la randamentul total, care se capitalizează pe parcursul ciclurilor. Pe o perioadă de zece ani, o investiţie de 1.000 de euro realizată în 2015 în indicele blue-chip al Sloveniei, presupunând reinvestirea dividendelor, ar valora astăzi aproximativ 6.000 de euro; în BET-TR al României - aproximativ 4.900 de euro; în NASDAQ 100 - circa 5.400 de euro; iar în S&P 500 - aproximativ 3.400 de euro.

Evoluţiile de la începutul anului subliniază şi mai mult acest aspect. În 2025, până la această dată, Slovenia se află aproape de vârful clasamentului global, înregistrând o apreciere de +53% (în euro), în timp ce România are o evoluţie pozitivă solidă, cu o creştere a pieţei de +28%, ambele depăşind majoritatea pieţelor dezvoltate şi realizând acest lucru cu rapoarte P/E la nivel de indice care sugerează o marjă pentru creşterea câştigurilor ca motor al randamentelor, mai degrabă decât bazarea exclusivă pe creşterea multiplilor.

Contextul regional mai larg este favorabil şi nu se limitează doar la aceste două pieţe. Până la această dată, în 2025, PX al Cehiei este în creştere cu aproximativ +41% (+326% pe 10 ani), la un multiplu de 12,7x al câştigurilor şi un randament al dividendelor de 6,0%; ASE al Greciei este aproape de +45% (+290% pe 10 ani), la 10,2x şi un randament de 2,6%; BUX al Ungariei este în creştere cu aproximativ +35% (+259% pe 10 ani), la 8,2x şi un randament de 4,9%; WIG20 al Poloniei este în creştere cu aproximativ +41% (+80% pe 10 ani), la 12,8x şi un randament de 4,4%.

În schimb, multe pieţe de capital din Europa de Vest au rămas semnificativ în urma Europei de Est în ultimul deceniu. De exemplu, indicele DAX al Germaniei a înregistrat un randament de puţin peste +110% în euro în ultimii zece ani, CAC 40 al Franţei aproximativ +138%, iar FTSE 100 al Regatului Unit circa +62%. Mai mulţi factori contribuie la această performanţă mai slabă: creşterea PIB-ului mai lentă comparativ cu Europa de Est, ponderea mai mare a sectoarelor mature cu potenţial limitat de creştere structurală (precum industria şi sectorul financiar tradiţional), presiunile demografice şi, în unele cazuri, costurile structurale mai ridicate. În schimb, pieţele din Europa de Est au beneficiat de o convergenţă economică mai rapidă cu media UE, o creştere mai ridicată a câştigurilor companiilor şi evaluări mai atractive, care au lăsat spaţiu atât pentru aprecierea valorii capitalului, cât şi pentru distribuţii substanţiale de dividende.

Privind în ansamblu, leadership-ul regional din acest an a fost susţinut de o bază largă, acoperind sectoarele financiar, energie, utilităţi şi companii axate pe piaţa internă - un profil de expunere care completează portofoliile centrate pe tehnologie din SUA, mai degrabă decât să le replice. Pentru un investitor în euro, prezentarea în moneda europeană elimină efectul valutar şi evidenţiază mai clar starea de fapt: pe o perioadă de zece ani, Slovenia ocupă locul 1 la nivel global pentru acest set de date, NASDAQ - locul al doilea, urmat de România pe locul al treilea, în timp ce S&P 500 se află pe poziţia a zecea. De la începutul anului, Slovenia se află pe locul al treilea, România în primele 20%, în timp ce ambii indici majori din SUA sunt negativi în moneda euro.

Investitorii nu trebuie să aleagă între a fi „all-in” pe piaţa din SUA sau „all-in” pe cea din România. Pentru gestionarea riscului, diversificarea funcţionează cel mai bine atunci când pieţele şi sectoarele se completează reciproc. Cu un efort minim, investitorii români pot obţine acest echilibru având expunere atât pe liderii locali, cât şi pe cei regionali, prin ETF-uri care urmăresc indicii cheie. La Bursa de Valori Bucureşti, două astfel de opţiuni sunt BET-TRN UCITS ETF, care urmăreşte piaţa românească, şi SBITOP TR UCITS ETF, care urmăreşte piaţa din Slovenia. Deţinerea ambelor, alături de investiţii globale, poate contribui la diminuarea riscului, la atenuarea volatilităţii randamentelor în timp şi la menţinerea portofoliului conectat la două dintre cele mai performante pieţe din ultimul deceniu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 august

Citeşte Ziarul BURSA din 12 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 august
Ediţia din 12.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb