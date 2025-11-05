Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cel mai tânăr instructor de zbor NATO este un român

A.B.
Miscellanea / 5 noiembrie, 13:27

Cel mai tânăr instructor de zbor NATO este un român

Cel mai tânăr instructor de zbor pentru viitorii piloţi de luptă ai NATO, detaşat la baza aeriană Sheppard din Wichita Falls, SUA, este un român - locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Vrancea, potrivit Forţelor Aeriene Române.

La doar 25 de ani, Claudiu Fusaru antrenează, alături de colegii săi din Escadrila 469, viitori piloţi ai Alianţei Nord-Atlantice în cadrul programului Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), cel mai complex program internaţional de formare a piloţilor de luptă NATO, activ din 1981 şi care reuneşte 14 naţiuni aliate.

Forţele Aeriene Române precizează că locotenentul Fusaru este primul român care a îndeplinit toate condiţiile pentru a rămâne instructor imediat după finalizarea pregătirii, obţinând statutul de FAIP (First Assignment Instructor Pilot). Propunerea a fost aprobată de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, în semn de recunoaştere a performanţelor sale excepţionale şi a potenţialului de a contribui la formarea noii generaţii de piloţi NATO.

Originar din comuna Tulnici, judeţul Vrancea, Claudiu Fusaru a absolvit Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani şi Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov. Între 2019 şi 2023 a zburat pe IAK-52, Cessna 172 şi IAR-99, iar în 2023 a fost selectat pentru a participa la programul ENJJPT, cu destinaţia finală tranziţia pe aeronava F-16.

Pregătirea sa a inclus toate etapele programului UPT (Undergraduate Pilot Training) - de la zborurile pe T-6 Texan II până la T-38 Talon - precum şi cursul IFF (Introduction to Fighter Fundamentals). După finalizarea acestuia, a decis să rămână ca instructor FAIP, considerând această misiune „o onoare şi o provocare” care îi permite „să îşi depăşească limitele şi să contribuie la formarea noii generaţii de piloţi NATO”.

„Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv şi că pot învăţa de la cei mai buni oameni din domeniu - piloţi cu experienţă pe aeronave de generaţia a 4-a şi a 5-a, cu misiuni în diverse teatre de operaţii. În escadrilă suntem instructori din 14 ţări, de limbi, culturi, religii şi obiceiuri diferite, dar când vine vorba de zbor, vorbim cu toţii aceeaşi limbă. Acesta este scopul programului: ca în luptă toţi să aplicăm aceleaşi proceduri, în deplină sincronizare, de la prima până la ultima secundă a misiunii. Fiecăruia dintre noi ni s-a încredinţat un «talant» - aptitudini, ocazii sau misiuni -, iar datoria noastră este să-l valorificăm pe deplin, să lăsăm ceva mai bun în urmă şi să dăruim mai mult decât primim”, a declarat locotenentul Claudiu Fusaru, citat de Forţele Aeriene Române.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Pensionar si Investoer în data de 05.11.2025, 15:30)

    BRavo Pui Drag !

    Dumnezeu sa-ti dea forta si intelepciune ! Dumnezeu sa te ocroteasca Drag Roman . 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 noiembrie
Ediţia din 05.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0851
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4290
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7690
Gram de aur (XAU)Gram de aur565.0116

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb