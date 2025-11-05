Cel mai tânăr instructor de zbor NATO este un român

Cel mai tânăr instructor de zbor pentru viitorii piloţi de luptă ai NATO, detaşat la baza aeriană Sheppard din Wichita Falls, SUA, este un român - locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Vrancea, potrivit Forţelor Aeriene Române.

La doar 25 de ani, Claudiu Fusaru antrenează, alături de colegii săi din Escadrila 469, viitori piloţi ai Alianţei Nord-Atlantice în cadrul programului Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), cel mai complex program internaţional de formare a piloţilor de luptă NATO, activ din 1981 şi care reuneşte 14 naţiuni aliate.

Forţele Aeriene Române precizează că locotenentul Fusaru este primul român care a îndeplinit toate condiţiile pentru a rămâne instructor imediat după finalizarea pregătirii, obţinând statutul de FAIP (First Assignment Instructor Pilot). Propunerea a fost aprobată de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, în semn de recunoaştere a performanţelor sale excepţionale şi a potenţialului de a contribui la formarea noii generaţii de piloţi NATO.

Originar din comuna Tulnici, judeţul Vrancea, Claudiu Fusaru a absolvit Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani şi Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov. Între 2019 şi 2023 a zburat pe IAK-52, Cessna 172 şi IAR-99, iar în 2023 a fost selectat pentru a participa la programul ENJJPT, cu destinaţia finală tranziţia pe aeronava F-16.

Pregătirea sa a inclus toate etapele programului UPT (Undergraduate Pilot Training) - de la zborurile pe T-6 Texan II până la T-38 Talon - precum şi cursul IFF (Introduction to Fighter Fundamentals). După finalizarea acestuia, a decis să rămână ca instructor FAIP, considerând această misiune „o onoare şi o provocare” care îi permite „să îşi depăşească limitele şi să contribuie la formarea noii generaţii de piloţi NATO”.

„Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv şi că pot învăţa de la cei mai buni oameni din domeniu - piloţi cu experienţă pe aeronave de generaţia a 4-a şi a 5-a, cu misiuni în diverse teatre de operaţii. În escadrilă suntem instructori din 14 ţări, de limbi, culturi, religii şi obiceiuri diferite, dar când vine vorba de zbor, vorbim cu toţii aceeaşi limbă. Acesta este scopul programului: ca în luptă toţi să aplicăm aceleaşi proceduri, în deplină sincronizare, de la prima până la ultima secundă a misiunii. Fiecăruia dintre noi ni s-a încredinţat un «talant» - aptitudini, ocazii sau misiuni -, iar datoria noastră este să-l valorificăm pe deplin, să lăsăm ceva mai bun în urmă şi să dăruim mai mult decât primim”, a declarat locotenentul Claudiu Fusaru, citat de Forţele Aeriene Române.