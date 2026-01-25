Cel puţin 25 de arestări la un protest împotriva guvernului din Albania

Cel puţin 25 de protestatari au fost arestaţi şi 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi sâmbătă, după ce un protest antiguvernamental la care au participat câteva mii de persoane a degenerat în ciocniri cu forţele de ordine în centrul oraşului Tirana, capitala Albaniei, potrivit EFE.

Conform sursei citate, Ministerul de Interne a indicat că tulburările au avut loc în faţa sediului biroului prim-ministrului şi în apropierea parlamentului.

„În urma atacurilor cu cocteiluri Molotov şi obiecte contondente, 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi şi primesc asistenţă medicală”, a declarat Ministerul de Interne, adăugând că echipele de anchetă lucrează pentru a documenta „acţiunile violente” atribuite unor protestatari, potrivit sursei amintite.

Câteva mii de persoane s-au adunat la Tirana pentru o demonstraţie organizată de principala formaţiune de opoziţie, Partid Democrat (PD, conservator), împotriva guvernului prim-ministrului socialist Edi Rama, a relatat EFE.

Protestul a durat ore întregi şi s-a desfăşurat în mod paşnic, dar s-a încheiat cu ciocniri cu forţele de securitate la căderea nopţii, când grupuri din mulţime ar fi aruncat cu pietre, artificii şi dispozitive incendiare în direcţia agenţilor, a informat sursa menţionată.

Organizatorii protestului au acuzat guvernul de corupţie, abuz de putere şi proastă gestionare economică şi au cerut demisia imediată a lui Rama şi a cabinetului său, a subliniat EFE.