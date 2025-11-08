Cel puţin cinci morţi şi peste 130 de răniţi după o tornadă devastatoare în sudul Braziliei

O tornadă puternică a lovit vineri statul Parana, din sudul Braziliei, provocând moartea a cel puţin cinci persoane şi rănirea a peste 130 de locuitori, potrivit autorităţilor locale, citate de AFP.

„Apărarea civilă din Parana regretă să anunţe că cinci decese au fost deja confirmate în urma tornadei care a lovit Rio Bonito do Iguaçu”, se arată într-un comunicat oficial.

Imaginile difuzate de televiziunile locale arată maşini răsturnate, locuinţe complet distruse şi străzi acoperite de dărâmături, în oraşul Rio Bonito do Iguaçu, situat la aproximativ 300 de kilometri de cascadele Iguaçu.

Autorităţile au raportat că 30 de persoane sunt grav sau moderat rănite, iar aproximativ 100 au suferit leziuni uşoare. Furtuna a afectat în special zona centrală a oraşului, care are circa 14.000 de locuitori.

Potrivit Sistemului de Tehnologie şi Monitorizare a Mediului din Parana (SIMEPAR), viteza vântului a atins între 180 şi 250 km/h, smulgând copaci, distrugând acoperişuri şi prăbuşind chiar şi case din beton.

Guvernatorul statului, Ratinho Junior, a declarat că forţele de securitate sunt „în alertă şi complet mobilizate” pentru a evalua pagubele şi a sprijini victimele.

Institutul Naţional de Meteorologie al Braziliei (INMET) menţine în continuare o alertă de furtună severă pentru întreg statul Parana, precum şi pentru regiunile sudice Santa Catarina şi Rio Grande do Sul, aflate la graniţa cu Argentina şi Uruguay.