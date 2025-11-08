Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cel puţin cinci morţi şi peste 130 de răniţi după o tornadă devastatoare în sudul Braziliei

A.B.
Miscellanea / 8 noiembrie, 12:35

Cel puţin cinci morţi şi peste 130 de răniţi după o tornadă devastatoare în sudul Braziliei

O tornadă puternică a lovit vineri statul Parana, din sudul Braziliei, provocând moartea a cel puţin cinci persoane şi rănirea a peste 130 de locuitori, potrivit autorităţilor locale, citate de AFP.

„Apărarea civilă din Parana regretă să anunţe că cinci decese au fost deja confirmate în urma tornadei care a lovit Rio Bonito do Iguaçu”, se arată într-un comunicat oficial.

Imaginile difuzate de televiziunile locale arată maşini răsturnate, locuinţe complet distruse şi străzi acoperite de dărâmături, în oraşul Rio Bonito do Iguaçu, situat la aproximativ 300 de kilometri de cascadele Iguaçu.

Autorităţile au raportat că 30 de persoane sunt grav sau moderat rănite, iar aproximativ 100 au suferit leziuni uşoare. Furtuna a afectat în special zona centrală a oraşului, care are circa 14.000 de locuitori.

Potrivit Sistemului de Tehnologie şi Monitorizare a Mediului din Parana (SIMEPAR), viteza vântului a atins între 180 şi 250 km/h, smulgând copaci, distrugând acoperişuri şi prăbuşind chiar şi case din beton.

Guvernatorul statului, Ratinho Junior, a declarat că forţele de securitate sunt „în alertă şi complet mobilizate” pentru a evalua pagubele şi a sprijini victimele.

Institutul Naţional de Meteorologie al Braziliei (INMET) menţine în continuare o alertă de furtună severă pentru întreg statul Parana, precum şi pentru regiunile sudice Santa Catarina şi Rio Grande do Sul, aflate la graniţa cu Argentina şi Uruguay.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0860
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4037
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4550
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7723
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2995

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb