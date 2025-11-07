Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Centru pentru îngrijiri paliative de peste 9 milioane de lei, la Galaţi

Ana Felea
Miscellanea / 7 noiembrie, 17:38

Centru pentru îngrijiri paliative de peste 9 milioane de lei, la Galaţi

Primăria municipiului Galaţi a anunţat că a fost atribuit prin licitaţie publică contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru obiectivul ”Construire şi dotare secţie îngrijiri paliative - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire”. Este vorba despre un contract cu o valoare de 9.216.460,64 lei fără TVA, iar ofertantul câştigător este Asocierea COOP GALAŢI SOCIETATE COOPERATIVĂ - AM ARHIDREAM - ARHICONCRET. Termenul de realizare a serviciilor de proiectare este de şase luni de la data semnării contractului şi 24 luni pentru execuţia lucrărilor.

Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi, a declarat: ”Contribuim astfel la creşterea calităţii vieţii pentru oameni cu nevoi speciale, prin furnizarea unor servicii complexe, personalizate pe condiţiile de siguranţă şi confort, cu respectarea demnităţii acestora, dar şi a aparţinătorilor, pe toată perioada spitalizării. Pentru că la Galaţi sănătatea este o prioritate”.

Proiectul presupune în principal demolarea clădirii existente (C14) şi realizarea unei noi construcţii cu regim de înălţime D+P+2E; consolidare peretele clădirii C13; lucrări de eficientizare energetică; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu şi utilizarea surselor regenerabile de energie; sistematizarea pe verticală; racordarea construcţiei la utilităţi; relocare/deviere reţele edilitare; instalaţii electrice; instalaţie pentru ventilaţie şi climatizare.

Prin acest proiect, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire va adăuga ”Centrului pilot integrat îngrijiri paliative Ambulatoriu şi îngrijiri la domiciliu” deja existent pe structură o secţie cu 27 de paturi de îngrijiri paliative ce va funcţiona într-o clădire nouă, complet dotată cu echipamente medicale performante adaptate nevoilor pacienţilor cu boli cronice progresive sau terminale (paturi medicale reglabile, sisteme de apel la pat, mobilier adaptat pentru aparţinători, echipamente pentru mobilitate, aparatură medicală portabilă - EKG, ecograf etc.). Serviciile medicale vor fi furnizate în baza unui contract încheiat cu CAS.

Valoarea totală a proiectului (lucrări de construcţie şi dotări) este de 19.283.010 lei, iar finanţarea este asigurată prin Programul de Sănătate 2021 - 2027, Obiectiv de politică 4, Prioritatea 2 - Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilităţii şi profilului de morbiditate, Obiectiv specific RSO4.5, Apel de proiecte - Investiţii în infrastructura unităţilor care furnizează servicii de paliaţie.

