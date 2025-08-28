Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cercetătorii dezvoltă o terapie imunologică personalizată împotriva uneia dintre cele mai agresive tumori cerebrale

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 28 august

Cercetătorii dezvoltă o terapie imunologică personalizată împotriva uneia dintre cele mai agresive tumori cerebrale

English Version

Glioblastomul este una dintre cele mai agresive şi dificil de tratat tumori cerebrale, cu rate reduse de supravieţuire şi opţiuni limitate de tratament. Chimioterapia şi radioterapia aduc beneficii modeste, iar recidiva este aproape inevitabilă. În acest context, echipa de la Institutul Neurologic Carlo Besta din Milano a prezentat o nouă strategie bazată pe valorificarea apărării imunitare a organismului. Studiul, publicat în revista Nature Communications, marchează o posibilă schimbare de paradigmă în tratamentul tumorilor cerebrale.

Cum funcţionează noua terapie

Cercetătorii, conduşi de Serena Pellegatta, au exploatat potenţialul limfocitelor T infiltrante (tr-TIL) - celule imunitare capabile să recunoască şi să atace tumora, dar care, în cazul glioblastomului, sunt prezente în număr mic şi sunt adesea „epuizate”.

Metoda presupune recoltarea de ţesut tumoral în timpul intervenţiei chirurgicale, izolarea limfocitelor T reactive identificate prin markerul CD137, multiplicarea lor în laborator, păstrând memoria imunitară, reintroducerea lor în organism pentru a ataca celulele canceroase.

Un pas suplimentar este blocarea proteinei PD-L1, folosită de tumoră pentru a se ascunde de sistemul imunitar. Prin inhibarea acesteia, limfocitele reprogramate devin şi mai eficiente.

Rezultatele obţinute până acum

Studiul a implicat 161 de pacienţi cu gliom difuz. Celulele tr-TIL extrase au fost testate în modele animale. Rezultatele au arătat o încetinire a creşterii tumorilor la 70% dintre animale, cu o creştere semnificativă a supravieţuirii. Protocolul respectă deja standardele internaţionale de Bune Practici de Fabricaţie (GMP), ceea ce îl face eligibil pentru aplicare clinică. Următorul pas este demararea studiului clinic ReacTIL, care va testa siguranţa şi eficienţa terapiei pe pacienţi umani.

O abordare personalizată şi inovatoare

„Terapia cu tr-TIL are potenţialul de a deveni o opţiune concretă pentru pacienţii cu glioblastom”, a declarat Serena Pellegatta, subliniind avantajul strategiei imunologice, care valorifică resursele proprii ale organismului. La rândul său, Francesco Di Meco, coautor al studiului, a subliniat că această terapie ar putea oferi pentru prima dată o speranţă reală pacienţilor afectaţi de o tumoare extrem de dificil de tratat: „Conceptul a funcţionat împotriva altor tipuri de cancer, dar nu a fost eficient până acum în glioblastom. Studiul nostru deschide drumul către o aplicaţie clinică imediată”.

Perspective

Dacă studiile clinice confirmă rezultatele promiţătoare obţinute în laborator, pacienţii vor avea acces la o strategie personalizată şi mai puţin invazivă, capabilă să ofere o şansă reală de prelungire a vieţii şi, poate, de vindecare. Pentru prima dată, în lupta împotriva uneia dintre cele mai redutabile forme de cancer cerebral, sistemul imunitar al pacientului devine principala armă.

