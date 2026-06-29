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CERN: Acceleratorul de particule LHC a fost oprit pentru o modernizare majoră

S.B.
Miscellanea / 29 iunie, 18:06

CERN: Acceleratorul de particule LHC a fost oprit pentru o modernizare majoră

Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) din Geneva a oprit luni dimineaţă Marele Accelerator de Hadroni (LHC) pentru a începe implementarea unei revizii majore, planificată de mai mult timp, cu scopul de a spori puterea de coliziune a acestui dispozitiv şi de a-i ajuta totodată pe cercetători să descifreze misterul materiei întunecate din Univers, informează Agerpres.

Fizicienii speră că acceleratorul modernizat va oferi noi perspective asupra fizicii fundamentale, inclusiv asupra naturii materiei întunecate. Se consideră că materia întunecată, împreună cu energia întunecată, constituie aproximativ 95% din Univers, însă nu a fost niciodată observată sau detectată în mod direct.

Aparatul modernizat, cunoscut sub numele de HiLumi-LHC, este programat să intre în funcţiune în iunie 2030.

'La revedere, LHC, îţi mulţumim pentru toate coliziunile! Începem acum drumul către HiLumi LHC', a transmis CERN într-un mesaj publicat pe pagina sa dedicată LHC, cu puţin timp înainte de oprirea dispozitivului.

Câteva momente mai târziu, acea pagină web a afişat o bară albastră cu mesajul 'No beam', indicând faptul că fasciculul de protoni a fost oprit.

În următorii patru ani, componentele cheie ale acceleratorului de particule, cu o lungime de 27 de kilometri, vor fi modernizate pentru a permite un număr semnificativ mai mare de coliziuni de protoni şi pentru a explora mai în profunzime misterele Universului.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 18:37)

    cred ca ăsta este singurul loc din lume unde kilometrul de orice este mai scump decât drumurile express din România.

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