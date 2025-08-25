Cetăţean american acuzat în Germania că a oferit informaţii secrete spionilor chinezi

Procurorii federali germani au anunţat, luni, punerea sub acuzare a unui cetăţean american suspectat că s-a oferit să furnizeze servicilor speciale chineze informaţii sensibile despre armata SUA, transmite Agerpres.

Bărbatul, identificat drept Martin D., conform legislaţiei germane privind protecţia datelor, ar fi contactat autorităţi ale statului chinez în vara anului 2024, în timp ce lucra pentru un contractor al armatei americane la o bază militară din Germania, au precizat procurorii într-un comunicat.

Martin D. a fost angajat al unui contractor civil al Departamentului Apărării al SUA între 2017 şi începutul lui 2023. El se află în detenţie preventivă din noiembrie 2024, când a fost arestat.

Divizia pentru securitatea statului a Curţii superioare regionale din Koblenz urmează să decidă dacă va admite acuzaţiile şi dacă va deschide procesul.

„Acuzatul este suspectat suficient că şi-a declarat disponibilitatea de a se angaja în activităţi de spionaj pentru un serviciu de informaţii străin într-un caz deosebit de grav”, au subliniat procurorii. Potrivit acestora, începând cel mai târziu cu anul 2020, Martin D. şi-a desfăşurat activitatea la o bază militară americană din Germania, iar la mijlocul lui 2024 ar fi încercat de mai multe ori să contacteze statul chinez pentru a transmite informaţii secrete privind armata SUA.