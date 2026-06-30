CGMB a aprobat înfiinţarea serviciului de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar

Consilierii generali au aprobat, marţi, regulamentul care stabileşte înfiinţarea serviciului de ridicare şi depozitare a autovehiculelor parcate neregulamentar, informează Agerpres.

Primăria Capitalei subliniază că măsura este necesară, în condiţiile în care centrul oraşului s-a transformat 'într-un imens depozit' de maşini, multe dintre ele staţionate neregulamentar sau chiar abandonate.

'Până acum, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti nu putea interveni în aceste situaţii. Putea da doar amenzi! Zona de intervenţie cuprinde arterele cu cel mai intens trafic din Bucureşti, dar şi cu un număr mare de maşini abandonate şi lăsate la întâmplare', transmite PMB, pe pagina sa de Facebook.

Zona de intervenţie este delimitată de: Bulevardul Iancu de Hunedoara - Şoseaua Ştefan cel Mare - Şoseaua Mihai Bravu - Splaiul Unirii - Bulevardul Gheorghe Şincai - Calea Şerban Vodă - Şoseaua Viilor - Bulevardul Tudor Vladimirescu - Şoseaua Panduri - Bulevardul Geniului - Şoseaua Grozăveşti - Pasajul Basarab - Şoseaua Nicolae Titulescu - Piaţa Victoriei.

În restul Capitalei, acest serviciu este acoperit de primăriile de sector.

PMB reaminteşte că, de la începutul anului, în zona centrală au fost amenajate 2.700 de locuri de parcare, astfel încât numărul total se ridică la 48.000.

'Serviciul de ridicare şi depozitare a vehiculelor parcate ilegal va fi gestionat de Compania Municipală Parking Bucureşti. Am luat această decizie pentru că ei deja se ocupă de parcările publice ale PMB şi au deja infrastructura necesară. În plus, aşa putem controla tarifele şi modul de funcţionare. Banii obţinuţi din tarifele de ridicare, transportare şi depozitare vor fi utilizaţi pentru noi parcări şi modernizarea celor deja existente, pentru construirea de Park&Ride şi pentru investiţii în digitalizarea operaţiunilor', precizează PMB.

Maşinile ridicate vor fi duse la un punct de depozitare, care urmează să fie stabilit ulterior şi care va avea program non-stop. Recuperarea maşinilor de la punctul de depozitare va fi posibilă cu actul de identitate şi certificatul de înmatriculare sau un act similar. De asemenea, va fi necesară achitarea tarifului de ridicare.

'Perioada maximă de depozitare a vehiculelor este de maximum şase luni. După, va fi predată poliţiei locale de sector, care va aplica procedura pentru maşini abandonate. Maşina nu va fi ridicată şi transportată la depozit dacă sunteţi la faţa locului când vine echipa să o ia. Plătiţi doar deplasarea echipei de ridicare', transmite PMB.

De asemenea, CGMB a adoptat şi un al doilea proiect în baza căruia tarifele pentru ridicarea vehiculelor cu greutate de până la cinci tone cresc de la 200 de lei la 400 de lei.

În cazul vehiculelor cu masa mai mare de cinci tone, tariful va ajunge la 540 de lei.

Transportul vehiculelor cu greutate mai mică de cinci tone va fi tarifat cu 300 de lei (comparativ cu 150 de lei, în prezent). Pentru vehicule mai grele, tariful va ajunge la 400 de lei (de la 200 de lei). Depozitarea pentru o durată de până la 24 de ore va fi taxată cu 300 de lei.

Tariful standard pentru maşini cu greutate mai mică sau egală de cinci tone va fi de 1.000 de lei, în cazul în care maşina este recuperată în primele 24 de ore. Depozitarea ulterioară va fi tarifată cu 150 de lei/zi.

În cazul în care ridicarea este oprită, se aplică o taxă de 400 de lei (doar pentru ridicare, fără transport şi depozitare).

Pentru vehiculele abandonate se va aplica un tarif special de depozitare de 150 de lei.

Măsura de ridicare se aplică pentru vehiculele staţionate neregulamentar pe drumurile publice, pentru vehiculele care ocupă fără drept locurile destinate persoanelor cu handicap, pentru vehiculele staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public.

Dispunerea măsurii tehnico-administrative de ridicare se face de către poliţişti rutieri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi de către poliţişti locali.

Conform hotărârii, Primăria Capitalei organizează şi asigură funcţionarea Dispeceratului Operativ al Poliţiei Locale şi stabileşte standarde obligatorii la nivelul întregului municipiu.