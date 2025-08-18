China promite eforturi pentru „reunificarea” cu Taiwanul

China a anunţat luni că este pregătită să depună „cele mai mari eforturi” pentru o „reunificare” paşnică cu Taiwanul, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează. Declaraţia a venit ca reacţie la comentariile preşedintelui american Donald Trump, care a spus într-un interviu pentru Fox News că liderul chinez Xi Jinping i-a promis că Beijingul nu va invada Taiwanul cât timp el se află în funcţie.

„China nu va permite nimănui sau vreunei forţe să separe Taiwanul de China în niciun fel”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, în cadrul unei conferinţe de presă.

Donald Trump a dezvăluit că Xi Jinping i-a transmis direct: „Nu voi face niciodată asta atâta timp cât vei fi preşedinte”, adăugând însă că „China este foarte răbdătoare”. Declaraţiile au fost făcute înaintea discuţiilor lui Trump cu preşedintele rus Vladimir Putin privind războiul din Ucraina.

Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului său şi a afirmat în repetate rânduri că va recurge la forţă dacă va fi necesar pentru a realiza „reunificarea”. La rândul său, ambasada Chinei la Washington a subliniat că problema Taiwanului rămâne „cea mai importantă şi sensibilă” din relaţiile bilaterale şi a cerut SUA să respecte principiul „unei singure Chine” şi să gestioneze cu prudenţă dosarul taiwanez, conform sursei citate.

Taiwanul, care se guvernează separat şi respinge pretenţiile de suveranitate ale Chinei, nu a reacţionat oficial la remarcile lui Trump. Totuşi, Wang Ting-yu, parlamentar din Partidul Progresist Democrat aflat la guvernare, a transmis că insula apreciază sprijinul SUA, dar nu îşi poate baza securitatea doar pe promisiuni: „Securitatea nu se poate baza pe promisiunea inamicului şi nici exclusiv pe ajutorul prietenilor. Consolidarea propriei noastre capacităţi de apărare este fundamentală”.