China va prezenta pentru prima dată publicului avionul de luptă J-20 „Mighty Dragon”

Forţele Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare (PLAAF) au anunţat că avionul de luptă invizibil J-20, cunoscut sub numele de „Mighty Dragon”, va fi expus pentru prima dată publicului în cadrul unui eveniment programat între 19 şi 23 septembrie la Changchun, provincia Jilin, potrivit InterestingEngineering, de la care relatăm cele ce urmează.

Evenimentul are loc într-un context simbolic - marcarea a 80 de ani de la eliberarea de sub ocupaţia japoneză - şi va reuni peste 100 de aeronave şi echipamente, inclusiv modele J-16, J-10C, JL-10 şi Z-20, precum şi formaţii de bombardiere la joasă altitudine.

Prezentarea statică a J-20, proiectat de Chengdu Aerospace Corporation, este văzută ca un semnal al încrederii Beijingului în maturitatea programului. Flota Chinei ar număra deja peste 200 de unităţi operaţionale, echipate cu motorul WS-15 ce permite zbor supersonic fără postcombustie.

Aeronava, concepută pentru misiuni la distanţă mare şi integrare cu drone în cadrul conceptului „loyal wingman”, este considerată răspunsul Chinei la modelele americane F-22 şi F-35, dar şi la Su-57 rusesc, conform sursei citate.

Prezentarea publică are şi o dimensiune strategică: pentru cetăţenii chinezi, mesajul este de încredere în forţa aeriană, iar pentru rivalii externi - Statele Unite, Taiwan şi Japonia - demonstraţia vizează transmiterea ideii că flota de avioane de generaţia a cincea a Chinei este matură, numeroasă şi pregătită.