Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
Christian Tour se digitalizează - mai mulţi programatori decât agenţi turistici

Emilia Olescu
Ziarul BURSA #Companii / 27 ianuarie

Cristian Pandel - Fondator şi CEO al operatorului turistic Christian Tour

Cristian Pandel - Fondator şi CEO al operatorului turistic Christian Tour

Vuelo.ro - noul brand online travel agency

Compania Christian Tour investeşte masiv în tehnologie, dezvoltând proiecte importante cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, după cum a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, Cristian Pandel, fondator şi CEO al operatorului turistic: "Toată lumea vorbeşte de AI, aprofundăm şi noi din ce în ce mai mult Inteligenţa Artificială şi avem proiecte importante, nu pentru a înlocui oamenii, ci pentru a creşte productivitatea, care poate fi de zeci de ori mai mare cu ajutorul AI. Christian Tour se digitalizează - dintr-o firmă de turism clasică începută cu 30 de ani în urmă, când totul se făcea pe hârtie, anul acesta ne transformăm într-o firma de tehnologie. Avem mai mulţi programatori decât agenţi de turism”.

Premieră pe piaţa turismului românesc

Cristian Pandel a anunţat, printre alte,e şi o premineră pe piaţa turismului românesc - un program de loializare a turiştilor, respectiv programul de abonamente Travel Prime. "Turistul nostru poate achiziţiona un abonament în care va avea foarte multe avantaje - de la discount-ri sau preţuri speciale până la call center dedicat, family care etc.”, a subliniat CEO-ul companiei, adăugând că speră ca noul program să fie lansat în data de 1 martie.

Un alt proiect al turoperatorului este lansarea unui nou brand online travel agency pentru generaţia nouă - Vuelo.ro -, site unde peste 600 de companii aeriene au deja content, fiind disponibile, până acum, peste un milion de cazări.

România turistică - proiectul de ţară al Christian Tour

Proiectul de ţară al Christian Tour se numeşte "România turistică” şi vizează dezvoltarea turistică a ţării, prin aducerea de turişti în România. Cristian Pandel a menţionat: "Ne dorim să unim Europa cu Bucureştiul şi apoi cu toată ţara. Ne vom baza pe infrastructura deja construită, am lucrat şi pe partea de tehnologie, avem cea mai mare flotă turistică de autocare etc. De asemenea, ne-am pregătit pentru acest proiect având o şcoală proprie de ghizi, acreditată, în care au terminat peste 6-7 serii de ghizi naţionali şi vom avea o generaţie nouă de ghizi ca să promovăm România. Ultimul plan al acestui proiect este pe partea de marketing şi promovare, iar aici suntem deschişi să lucrăm cu autorităţile, cu ambasadele, care să ne ajute să promovăm România.

Dezvoltarea companiei va fi una organică, ca agregator turistic, iar următorul pas este să avem infrastructură şi pe domeniile pe care nu le acoperim. În acest sens, suntem interesaţi de jucători din zona de turism intern şi de cei din zona corporate”.

Cristian Pandel: "Schimbare de paradigmă - în loc de o vacanţă mai lungă, turiştii preferă mai multe vacanţe mai scurte”

După anul 2020 vacanţele au devenit foarte importante, este de părere Cristian Pandel, care arată că se văd tendinţe de schimbare: "Se arată o schimbare de paradigmă - dacă înainte o vacanţă era de minim 7-10 nopţi, acum turistul român şi cel european se axează pe mai multe vacanţe mai scurte. Avem inclusiv vacanţe de cinci nopţi, iar oamenii cumpără două vacanţe de cinci zile în loc de una de zece zile. Mai nou, turiştii se axează pe experienţe. Oamenii nu mai aleg cea mai de lux cazare, dar vor pune mare accent pe ceea ce văd în destinaţie - ce experienţe, ce mâncare, ce activitate culturală le oferă vacanţa respectivă. Acestea dau savoare excursiilor, iar noi am lansat o divizie - Once în a lifetime -, prin care venim în intâmpinarea turiştilor dornici de experienţe. Desigur, vacanţele cu copiii rămân în portofoliul nostru, suntem cel mai mare vânzător de vacanţe pentru familie”.

Potrivit sursei citate, turoperatorul a înregistrat, anul trecut, cele mai bune rezultate financiare din ultimii 30 de ani.

„România are creşteri majore pe zona de travel, dar totuşi suntem în urma mediei europene, ceea ce înseamnă că noi, Christian Tour, avem încă loc de creştere majoră”, a conchis fondatorul companiei turistice.

Christian Tour se află în procesul premergător listării la Bursa de Valori Bucureşti. În acest context, Cristian Pandel a menţionat că una dintre soluţiile pe care le ia în calcul pentru finanţare este listarea pe piaţa de capital.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

