Clean Recycle: Colectarea separată a deşeurilor textile a crescut de cinci ori în ultimul deceniu

Cantitatea de deşeuri textile colectată separat în ţara noastră a crescut de peste cinci ori în ultimul deceniu, ajungând de la 48 de tone în 2010 la 2.774 de tone în 2022, potrivit unei analize realizate de Clean Recycle.

Cu toate acestea, doar 15% din cele aproximativ 250.000 de tone de deşeuri textile generate anual sunt colectate separat. Începând cu 1 ianuarie 2025, această practică a devenit obligatorie în România, conform legislaţiei europene, iar autorităţile locale sunt responsabile de implementarea infrastructurii necesare pentru colectare şi transport.

Specialiştii atrag atenţia că deşeurile textile se degradează extrem de greu în natură - materialele sintetice, precum poliesterul, pot persista peste 200 de ani, eliberând microfibre şi substanţe chimice nocive. În plus, industria textilă este unul dintre sectoarele cu cel mai mare impact asupra mediului, prin emisii ridicate de CO₂ şi consum masiv de apă şi energie.

România dispune în prezent de nouă facilităţi autorizate pentru colectarea şi prelucrarea textilelor, localizate în judeţele Vâlcea, Botoşani, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Bacău, Bihor şi Galaţi. Acestea transformă deşeurile textile în fire, bucăţi de ţesături sau materiale destinate reciclării energetice, contribuind la reducerea poluării şi la reutilizarea resurselor, conform analizei Clean Recycle.

„România a făcut progrese vizibile în ultimii ani, dar suntem abia la începutul unui proces complex, care necesită timp, investiţii şi colaborare între autorităţi, operatori şi populaţie. Pentru ca reciclarea textilelor să devină o practică reală, avem nevoie de infrastructură dedicată, campanii de informare constante şi implicarea fiecărui cetăţean. Doar aşa putem transforma colectarea separată din obligaţie legală în obicei de zi cu zi”, a declarat Cosmin Monda, fondator şi CEO Clean Recycle.

Potrivit datelor europene, prin hainele şi produsele textile achiziţionate, un cetăţean al Uniunii Europene generează emisii de CO₂ echivalente cu 1.800 de kilometri parcurşi cu o maşină pe benzină, iar între 4% şi 9% dintre produsele textile puse pe piaţă sunt distruse înainte de a fi utilizate.