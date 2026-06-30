Clubul Fermierilor Români devine membru asociat al Confederaţiei Patronale Concordia

Consiliul Director al Confederaţiei Patronale Concordia a aprobat, în şedinţa din 25 iunie 2026, cererea de aderare a Asociaţiei Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Începând cu 1 iulie 2026, CFRO dobândeşte calitatea de membru asociat al celei mai reprezentative confederaţii patronale din România, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Confederaţia Patronală Concordia reuneşte organizaţii din principalele sectoare economice ale României şi reprezintă mediul de afaceri românesc în structuri internaţionale de referinţă: IOE (Organizaţia Internaţională a Angajatorilor), BusinessEurope şi BIAC (Comitetul Consultativ al Afacerilor şi Industriei pe lângă OCDE). Prin această aderare, fermierii-antreprenori români dobândesc un canal de reprezentare direct în dialogul patronal naţional şi european.

Prin aderarea Clubului Fermierilor Români, agricultura intră pentru prima dată în structurile Confederaţiei Patronale Concordia. Până în prezent, cele 20 de federaţii membre ale Concordia reprezentau sectoare precum IT, auto, retail, energie, servicii financiare sau HoReCa. Clubul Fermierilor Români devine prima organizaţie care aduce în acest dialog sectorul producţiei agricole primare, un sector care contribuie cu aproximativ 4% din PIB-ul României şi care gestionează peste 13 milioane de hectare de teren agricol la nivel naţional.

Clubul Fermierilor Români numără peste 1.400 de companii membre, care gestionează 1,6 milioane de hectare de teren agricol şi acţionează ca platformă de reprezentare a sectorului în relaţia cu autorităţile naţionale şi instituţiile europene, inclusiv în cadrul negocierilor privind PAC post-2027.

„Aderarea la Concordia este o confirmare instituţională a faptului că agricultura românească este un sector economic important cu acelaşi drept la reprezentare patronală. Fermierii pe care îi reprezentăm conduc companii, gestionează riscuri, exportă şi investesc. Este firesc ca vocea lor să fie prezentă în structurile unde se construiesc poziţiile mediului de afaceri faţă de politicile naţionale şi europene.” Florian Ciolacu, Director Executiv, Clubul Fermierilor Români

„Aderarea Clubului în Concordia deschide un cadru nou pentru dialogul agricultură-industrie-servicii, un dialog necesar mai ales în contextul reformei PAC şi al provocărilor de competitivitate pe care le adresăm împreună la nivel european.” Dan Hurduc, Preşedinte, Clubul Fermierilor Români

Calitatea de membru asociat permite participarea Clubului Fermierilor Români la grupurile de lucru şi mecanismele de dialog social ale Confederaţiei. Conform prevederilor statutare, CFRO dispune de un termen de 12 luni pentru a iniţia formalităţile legale în vederea constituirii unei organizaţii patronale la nivelul sectorului, condiţie pentru dobândirea calităţii de membru statutar.