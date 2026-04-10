CNBC: Bursele europene au închis joi în scădere

Bursele europene au încheiat şedinţa de joi în scădere, pe măsură ce armistiţiul fragil convenit între Statele Unite şi Iran arată deja semne de tensiune, transmite CNBC.

Potrivit sursei citate, indicele pan-european Stoxx Europe 600 a închis în scădere cu aproximativ 0,4%, majoritatea pieţelor şi sectoarelor importante din regiune terminând ziua în teritoriu negativ. Indicele DAX din Germania a scăzut cu 1,14%, în timp ce CAC 40 de la Paris a pierdut 0,22%. FTSE 100 de la Londra a coborât uşor cu 0,05%, iar indicele spaniol IBEX 35 a scăzut cu 0,15%. Singura piaţă majoră pe plus a fost cea italiană, unde FTSE MIB a urcat cu 0,50%.

Acţiunile din sectorul turismului şi agrementului au fost printre cele mai afectate. Companiile germane Lufthansa şi TUI au pierdut o parte din câştigurile înregistrate în sesiunea precedentă, închizând în scădere cu 3,2%, respectiv 1,5%, precizează aceeaşi sursă. Tensiunile geopolitice au crescut după ce, miercuri seară, preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a acuzat Statele Unite că au încălcat armistiţiul la mai puţin de 24 de ore de la încheierea acestuia.

Ghalibaf a invocat trei motive principale: continuarea atacurilor israeliene asupra Libanului, intrarea unei drone în spaţiul aerian iranian şi refuzul de a recunoaşte dreptul Iranului de a îmbogăţi uraniu, menţionează CNBC.

Aceeaşi sursă precizează că preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că forţele militare ale SUA vor rămâne desfăşurate în şi în jurul Iranului până când Teheranul va respecta pe deplin „adevăratul acord”, avertizând că orice încălcare va declanşa un răspuns militar mai puternic decât oricare de până acum.

Disputa a afectat şi pieţele asiatice. Indicele sud-coreean Kospi a scăzut cu 1,53%, iar Kosdaq a pierdut 1,38%. În Japonia, Nikkei 225 a coborât cu 0,77%, iar indicele Topix a scăzut cu 0,78%, transmite CNBC. În schimb, bursele din Statele Unite au revenit pe creştere, după scăderile de la începutul sesiunii. Indicele S&P 500 era în creştere cu aproximativ 0,26%, Dow Jones Industrial Average urca cu 0,1%, iar Nasdaq avansa cu 0,3%. Evoluţia de joi vine după o sesiune foarte puternică în Europa, miercuri, când indicele Stoxx Europe 600 a închis în creştere cu 3,7%.