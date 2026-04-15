CNBC: Traficul petrolier prin Ormuz rămâne mult sub nivelul de dinaintea războiului

Traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz rămâne foarte redus, în condiţiile confruntării dintre Statele Unite şi Iran pentru controlul acestei rute maritime esenţiale, relatează CNBC.

Potrivit CNBC, cel puţin nouă petroliere au tranzitat în această săptămână strâmtoarea. Un petrolier de mari dimensiuni, RHN, a intrat miercuri în Ormuz dinspre Golful Oman, conform datelor companiei LSEG.

Nava RHN este un VLCC, capabil să transporte aproximativ două milioane de barili de petrol, şi navighează sub pavilionul insulei Curaçao, dar este deţinută de o companie chineză, notează CNBC.

Un alt VLCC, Alicia, a traversat strâmtoarea marţi şi a intrat în Golful Persic, iar CNBC arată că acesta s-a numărat printre cel puţin patru petroliere de dimensiuni diferite care au intrat sau au ieşit din Ormuz în aceeaşi zi.

Tranzitele de marţi au fost cu aproximativ 90% sub nivelul înregistrat la 27 februarie, ziua dinaintea atacului lansat de Statele Unite şi Israel asupra Iranului, relatează CNBC.

Traficul maritim s-a prăbuşit în timpul conflictului din cauza ameninţării unor atacuri iraniene, iar nivelul tranzitelor a rămas foarte scăzut chiar şi după armistiţiul convenit de SUA şi Iran la 7 aprilie, notează CNBC.

Statele Unite şi Iranul contestă controlul asupra strâmtorii. Marina americană a instituit o blocadă asupra traficului care intră sau iese din porturile iraniene, după eşecul negocierilor pentru încheierea războiului de weekendul trecut, în timp ce Iranul susţine în mod repetat că el controlează această rută maritimă, potrivit CNBC.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii şi leagă marii producători de petrol din Orientul Mijlociu de pieţele globale. Înainte de război, aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol trecea prin acest culoar maritim îngust, aminteşte CNBC.

Prăbuşirea traficului de petroliere prin Ormuz a provocat cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie, scrie CNBC.

„reluarea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz rămâne cea mai importantă variabilă pentru reducerea presiunii asupra aprovizionării cu energie, asupra preţurilor şi asupra economiei globale”, a declarat marţi Agenţia Internaţională pentru Energie, citată de CNBC.