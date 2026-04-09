CNN: Iranul insistă ca Libanul să devină parte în acordul de încetare a focului

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, şi preşedintele Parlamentului, Mohammad-Bagher Ghalibaf, au reiterat că văd Libanul ca parte a acordului de încetare a focului încheiat între Teheran şi Washington, pe fondul incertitudinilor privind armistiţiul, relatează CNN.

Considerat un posibil negociator principal al Iranului în viitoarele discuţii cu Statele Unite, Ghalibaf a declarat, într-o postare pe platforma X, că Libanul şi Hezbollah sunt aliaţi ai Iranului şi „formează o parte inseparabilă a încetării focului”, potrivit CNN.

Conform sursei citate, aceasta a adăugat că declaraţia privind armistiţiul, publicată de prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, subliniază importanţa Libanului ca parte a acordului.

„Nu există loc pentru negare sau retragere”, a afirmat Ghalibaf, adăugând că „încălcările armistiţiului atrag costuri explicite şi răspunsuri FERME. Opriţi imediat focul”.

Pezeshkian a reluat avertismentul lui Ghalibaf, subliniind că continuarea „agresiunilor” israeliene împotriva Libanului „va face negocierile lipsite de sens”.

„Agresiunea repetată a entităţii sioniste împotriva Libanului reprezintă o încălcare flagrantă a acordului iniţial de încetare a focului şi un semnal periculos de înşelăciune şi lipsă de angajament faţă de eventuale acorduri”, a declarat Pezeshkian.

Îndoieli privind armistiţiul: Declaraţiile vin la o zi după ce lovituri israeliene masive asupra capitalei Libanului, Beirut, au provocat sute de morţi şi răniţi şi au declanşat condamnări pe scară largă.

Israelul şi Statele Unite neagă că Libanul face parte din armistiţiul care a pus capăt săptămânilor de confruntări cu Iranul, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că armata va „continua să lovească Hezbollah oriunde va fi necesar”.