CNN: Secretarul Marinei americane părăseşte brusc funcţia

Secretarul Marinei, John Phelan, îşi părăseşte funcţia „cu efect imediat”, a anunţat miercuri purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, conform CNN.

„În numele secretarului Apărării şi al secretarului adjunct al Apărării, îi suntem recunoscători secretarului Phelan pentru serviciul adus Departamentului şi Marinei Statelor Unite”, a declarat Parnell într-o postare pe X, potrivit CNN.

„Îi dorim succes în activităţile viitoare. Subsecretarul Hung Cao va deveni secretar interimar al Marinei”, a mai anunţat el, potrivit CNN.

Anunţul plecării lui John Phelan vine în timp ce Marina SUA desfăşoară o blocadă a porturilor iraniene în timpul unui armistiţiu în războiul cu Iranul, relatează CNN.

Până în prezent, forţele americane au redirecţionat 29 de nave să se întoarcă în port şi au abordat, de asemenea, două nave, potrivit CNN.

Phelan este un om de afaceri fără experienţă militară anterioară, iar el şi soţia sa au strâns, înainte de a fi confirmat ca secretar al Marinei în 2025, milioane de dolari pentru campania preşedintelui Donald Trump, conform CNN.

Trump l-a desemnat în noiembrie 2024 pe John Phelan pentru postul de secretar al Marinei, potrivit CNN.

„John va fi o forţă extraordinară pentru militarii noştri din Marină şi un lider ferm în promovarea viziunii mele America First”, declara Trump la acea vreme, potrivit CNN.

„El va pune interesele Marinei SUA mai presus de orice”, mai spunea el, conform CNN.