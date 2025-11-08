CNN:Energia curată accelerează la nivel global, în ciuda revenirii combustibililor fosili

În ciuda unei avalanşe de veşti proaste pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, tranziţia globală spre energie curată cunoaşte o expansiune fără precedent, relatează CNN. Producţia de combustibili fosili continuă să crească, tensiunile geopolitice au împins problema climei mai jos pe agenda mondială, iar în Statele Unite criza climatică este adesea negată şi politizată. Cu toate acestea, tot mai multe ţări trec la surse regenerabile, iar experţii vorbesc despre începutul unei noi ere energetice, alimentate de soare şi vânt.