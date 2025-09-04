CNPP: Aproape 4,69 milioane pensionari, la finele lunii august 2025

Un număr de 4.689.262 de pensionari era înregistrat în august 2025 în România, cu 4.199 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.770 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES, de la care menţionăm următoarele.
Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 12,988 miliarde lei.
Din totalul pensionarilor, 547.146 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 716 lei.
Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.753.893 de persoane, dintre care 2.148.816 femei, în timp ce pensia medie era de 3.097 de lei.
Pensie anticipată au primit, în august 2025, un număr de 3.488 de persoane (3.938 de lei pensie medie), pensie anticipată parţială 85.276 de persoane (2.760 de lei, pensia medie) şi pensie de invaliditate 404.271 de persoane (pensie medie de 1.113 lei), dintre care 45.867 de persoane pentru gradul I de invaliditate (970 lei, pensie medie).
În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 442.235 persoane (1.497 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 98 pensionari (540 de lei, în medie).
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 09:34)
Dupa ce capii romaniei, Nicusor si Bolojan, au hotarat ca pensionarii romaniei au devenit foarte bogati si au trecut la taierea pensiilor babane ale celor 4,5 milioane de pensionari romani, incet dar sigur, o mare parte dintre ei, isi vor da obstescul sfarsit in urmatorul an. Cei doi FANARIOTI, au hotarat ca in romania, sunt multe romance care inca mai nasc copii si le-au taiat si acestora din veniturile pentru cresterea copiilor. Acelasi lucru, sa intamplat si cu veteranii de razboi (care sau incapatanat sa mai traiasca inca) cu calugarii (care sunt prea multi si care ii prostesc pe romani, indemnandui sa nu uite credinta in care sau nascut), taierea salariilor profesorilor si invatatorilor care nu mai sunt folositori romaniei, intrucat importam straini scoliti in zona AI de catre stapani, taierea burselor scolare ca tinerii sunt prea lenesi si nu merita sa mai invete in tara ci sa plece la studii in strainatate numai copii celor bogati, iar cei ai romanilor de rand sa pasca caprele si vacile pe care le mai au unii romani. Odata cu instalarea celor doi decidenti in cele doua palate, de la atata munca, Nicusor a obosit si este intr-o continua vacanta, fapt care la determinat pe bolojan sa il faca imberb pe niculaita ca nu stie ce face si ce vorbeste. Ca sa nu se plictiseasca, unele televiuni au spus ca bolojan, si-a transferat protectoarele din oradea in haremul sau din capitala. Romanii, ar face bine sa nu mai faca mitinguri si demonstratii, si sa aprecieze masurile formidabile pe care cei doi le iau pentru binele lor. Iata cum se prezinta romania azi. O tara prospera, suverana si bogata in care pensionarii nu mor de foame ci de batranete, asa ca cei care mai au curaj sa critice actuala putere, vor fi trimisi sa constriasca canalul dunare-bucuresti. Multumim iubitilor conducatori. SLAVA UCRAINEI.!