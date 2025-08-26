Coaliţia de guvernare, în pericol din cauza candidatului dreptei pentru Primăria Capitalei

English Version

Alegerile pentru Primăria Capitalei par să fi devenit un test existenţial pentru actuala coaliţie de guvernare, un punct nevralgic care poate transforma relaţiile dintre PSD şi PNL într-un teren minat, potrivit declaraţiilor de ieri ale lui Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al social-democraţilor. Menţionăm că funcţia de primar general al Capitalei a devenit vacantă după ce Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale din luna mai 2025 şi a fost învestit preşedinte al ţării.

Chestionat de jurnalişti, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, referitor la o eventuală înţelegere între PNL şi USR privind susţinerea unui candidat comun pentru funcţia de primar general al Capitalei, Sorin Grindeanu a răspuns: „Ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în această coaliţie, ceea ce, măcar să ştim cum stăm. Sunt şanse foarte mari să se rupă coaliţia. Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe Bucureşti, având în acest moment un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică”.

Practic liderul PSD avertizează că miza este mult mai mare decât un simplu fotoliu de primar, iar Bucureştiul ar putea deveni sabia lui Damocles pentru un guvern care îşi clamează stabilitatea, dar care riscă să se prăbuşească sub presiunea propriilor contradicţii. Ideea unui candidat comun PNL-USR a fost vehiculată de fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, care şi-a manifestat intenţia de a candida din partea principalelor partide de dreapta la alegerile pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti.

Faptul că liderii PSD îşi arată deja frustrarea şi vorbesc deschis despre posibilitatea destrămării coaliţiei arată că Bucureştiul nu mai este doar o miză electorală, ci o bătălie de supravieţuire politică. Pe de o parte, social-democraţii îşi revendică legitimitatea prin sondaje, Sorin Grindeanu felicitându-l public pe Daniel Băluţă pentru poziţia de lider în preferinţele bucureştenilor. Este vorba despre un sondaj publicat duminică de CURS, potrivit căruia primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluţă este candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei cu 24% din intenţia de vot a respondenţilor, urmat de Cătălin Drulă (USR) cu 20%, iar pe locul al treilea, la egalitate, cu câte 11% se află Ciprian Ciucu - primarul Sectorului 6 şi Cristian Popescu Piedone, fostul preşedinte al ANPC şi fost primar al Sectoarelor 4 şi 5. În sondajul respectiv, mai apar jurnalista Anca Alexandrescu - 9%, Mihai Enache (AUR) - 6%, Diana Şoşoacă - 5%, fostul europarlamentat Vlad Gheorghe - 3% şi Ana Ciceală -3%. La sondajul respectiv, 1100 respondenţi, în vârstă de peste 18 ani, rezidenţi în municipiul Bucureşti, care au fost chestionaţi în perioada 12-22 august 2025.

Pe de altă parte, acceptarea unei candidaturi comune PNL-USR ar fi percepută ca un afront şi ca un semnal clar că PSD nu mai contează în marile decizii ale coaliţiei. Iar într-un astfel de context, avertismentul lui Grindeanu că „sunt şanse foarte mari” să se rupă coaliţia capătă greutate şi transformă alegerile din Capitală într-o bombă cu ceas.

În spatele discursurilor despre reforme şi stabilitate, realitatea este că guvernarea actuală stă pe un echilibru fragil. Termenul legal de 90 de zile pentru organizarea alegerilor locale parţiale este deja pus sub semnul întrebării, cu explicaţii ambigue despre prerogativele guvernului şi precedente invocate din alte judeţe.

Dar adevărata problemă nu este calendarul electoral, ci lipsa unui consens real între parteneri. PSD ştie că orice înţelegere făcută „în birouri” nu garantează transferul automat al voturilor, iar experienţele anterioare au arătat cât de volatil este electoratul Capitalei. Tocmai de aceea, Grindeanu subliniază că „mutarea voturilor nu e chiar aşa simplă”, semnalând că orice aranjament artificial între partide riscă să fie sancţionat la urne.

Astfel, Bucureştiul devine nu doar capitala administrativă, ci şi capitala riscului politic, locul unde se joacă soarta coaliţiei şi unde deciziile vor cântări mai greu decât toate negocierile de culise de până acum. Dacă PSD va fi scos pe margine, coaliţia riscă să se transforme într-o simplă înţelegere conjuncturală, iar în cazul unei rupturi, România ar putea intra din nou într-un ciclu de instabilitate politică. Pentru un guvern care promite reforme şi stabilitate, Capitala se dovedeşte a fi terenul cel mai instabil, iar sabia lui Damocles atârnă ameninţător deasupra unei alianţe care încearcă să îşi păstreze echilibrul, dar care ar putea fi spulberată chiar de lupta pentru Bucureşti.