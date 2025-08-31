Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Coaliţia se reuneşte în şedinţă pentru a discuta pachetul de măsuri vizând administraţia publică

M.P.
Politică / 31 august, 13:20

Coaliţia se reuneşte în şedinţă pentru a discuta pachetul de măsuri vizând administraţia publică

Reprezentanţii coaliţiei de guvernare se reunesc, astăzo, într-o şedinţă la Palatul Victoria, pentru a discuta pachetul de măsuri vizând administraţia publică, potrivit news.ro, de la care relupm următoarele.

Potrivit unor surse politice, şedinţa coaliţiei are loc duminică, de la ora 13.00, la Palatul Victoria.

Premierul Ilie Bolojan afirma, vineri, că pachetul de măsuri privind administraţia publică ”urmează să fie discutat duminică”.

El adăugat că, ”foarte probabil”, va avea loc o nouă şedinţă de guvern pentru a fi adoptat şi acest pachet, astfel încât la finalul săptămânii viitoare toate cele şase pachete să fie adoptate.

Premierul spunea, după şedinţa de Guvern de vineri, că a fost discutată componenta legată de pensiile magistraţilor, pachetul pe sănătate, companiile de stat, companiile autofinanţate - ASF, ANCOM şi ANRE şi componenta de fiscalitate-insolvenţă.

”Toate aceste componente sunt absolut necesare pentru a pune în practică politici publice care să facă să avem un stat mai sănătos, un stat eficient, un stat care respectă munca”, explica premierul Bolojan.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că mai sunt câteva discuţii pe care partidele din coaliţie trebuie să le aibă asupra acestui proiect, iar acest lucru se va întâmpla duminică, în cadrul unei reuniuni a coaliţiei.

”Mai sunt câteva chestiuni în discuţia partidelor, se va relua discuţia cu o coaliţie, duminică, după care va urma, probabil, o şedinţă de guvern”, a declarat Ioana Dogioiu.

Ea a adăugat că nu poate preciza ce anume s-a schimbat în cadrul proiectului privind administraţia publică.

”Dacă se va ajunge la acord şi va exista şedinţa de duminică şi va fi adoptat, sigur va urma aceeaşi procedură”, a adăugat Dogioiu.

Pachetul privind administraţia publică vizează, printre altele, reducerea cu aproximativ 40.000 de posturi, administraţiile locale şi cea centrală trebuind că reducă cu un sfert posturile din organigrama existentă în prezent.

Guvernul îşi va asuma, luni, de la ora 19.00, răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar.

