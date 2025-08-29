Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cocktail Holidays recunoaşte blocajul financiar temporar şi promite soluţii pentru turişti şi parteneri

I.S.
Comunicate de presă / 29 august, 16:33

Cocktail Holidays recunoaşte blocajul financiar temporar şi promite soluţii pentru turişti şi parteneri

Cocktail Holidays se confruntă cu probleme grave de cash flow, iar turiştii şi agenţiile partenere sunt avertizaţi să verifice plăţile pentru bilete de avion şi cazare, după ce mai multe familii din Tenerife au rămas fără servicii achitate.

Răspunsul lui Dan Goicea, proprietar Cocktail Holidays, emis redacţiei, în urma informaţiilor vehiculate este:

"Informăm turiştii, furnizorii de servicii şi agenţiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situaţia economică degradată a mediului de afaceri.

Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar şi depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil.

Echipa Cocktail Holidays analizează în prezent toate colaborările cu partenerii interni şi externi, în vederea eliminării oricăror potenţiale pierderi. Verificăm situaţia plecărilor în ordine cronologică şi transmitem agenţiilor partenere informaţii privind eventualele anulări, pentru ca turiştii să fie informaţi din timp. Pentru fiecare rezervare în parte, anunţăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agentie intermediară să cunoască exact situaţia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat turiştilor şi partenerilor noştri şi îi asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru a găsi cele mai bune soluţii şi pentru a onora angajamentele asumate. Facem şi un apel la calm, în acelaşi timp. Înţelegem pe deplin situaţia dificilă creată clienţilor şi partenerilor noştri şi îi asigurăm că înteţim eforturile pentru revenirea la normal a situaţiei.

Suntem o afacere de familie, o afacere românească, pentru care întotdeauna a primat profesionalismul în breaslă, oferirea serviciilor turistice de calitate clienţilor săi şi reputaţia.

Informăm despre situaţia dificilă cu care ne confruntăm din respect pentru turiştii noştri, pe care i-am deservit cu profesionalism încă din 1993, anul înfiinţării companiei noastre, şi faţă de partenerii noştri români şi străini, cu care avem relaţii solide de colaborare zeci de ani.”

  1. 1.  Vacanță ratata
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 17:12)

    Vă rog să-mi comunicați în cat timp returnati sumele aferente contractelor neonorate?

