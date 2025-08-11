Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cod roşu de caniculă în judeţele Mehedinţi şi Dolj

S.B.
Miscellanea / 11 august, 09:58

Cod roşu de caniculă în judeţele Mehedinţi şi Dolj

Meteorologii anunţă caniculă pentru ziua de luni în cea mai mare parte a ţării, însă în judeţele Mehedinţi şi Dolj temperaturile ajung la 41 de grade, fiind emis cod roşu. De asemenea, este cod portocaliu în Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea, potrivit news.ro.

ANM a emis o avertizare Cod roşu - val de căldură intens şi persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală, valabilă de luni, de la ora 10.00, până marţi, la aceeaşi oră, în judeţele Mehedinţi şi Dolj.

”Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39...41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 20...23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală”, au transmis meteorologii.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat, noapte tropicală în judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea.

Astfel, luni, canicula şi disconfortul termic vor fi accentuate în judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 18...21 de grade, astfel că, local, vor caracteriza o noapte tropicală.

Tot luni, va fi în vigoare un Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, noapte tropicală, în judeţele Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, în municipiul Bucureşti şi în zona continentală a judeţului Constanţa.

”Luni, în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul şi centrul Munteniei şi sudul Dobrogei continentale va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade. Minimele termice vor fi, în general, de 17...20 de grade, astfel că, pe arii restrânse vor caracteriza o noapte tropicală”, a arătat ANM.

Un alt Cod galben, privind intensificări ale vântului, va fi în vigoare luni, între orele 6.00 şi 18.00, în judeţele Galaţi, Brăila, vestul judeţului Ialomiţa, zona joasă a judeţelor Vrancea, Buzău, Prahova, unde temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50...70 km/h.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb