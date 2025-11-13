Code for Romania: „ONG-urile au capacitate şi know-how, dar statul refuză să colaboreze”

Organizaţia Code for Romania a reacţionat ferm, printr-un comunicat de presă transmis pe 13 noiembrie, la declaraţia preşedintelui Nicuşor Dan din 12 noiembrie, potrivit căreia „niciun ONG din ţara asta nu are resurse să plătească cinci analişti care să stea un an de zile şi să facă analiza asta”.

„Este o teză total falsă lipsa de capacitate şi de resurse a ONG-urilor”, transmit reprezentanţii organizaţiei. Potrivit comunicatului, societatea civilă din România nu doar că are expertiza necesară pentru a propune politici publice, dar a şi livrat constant astfel de propuneri în ultimele decenii, în domenii precum transparenţa, combaterea corupţiei, protecţia grupurilor vulnerabile sau digitalizarea serviciilor publice.

Code for Romania oferă exemplul programului Civic Labs, derulat în ultimii şapte ani, în cadrul căruia au fost documentate peste 960 de probleme, propuse 450 de soluţii şi publicate peste 35 de rapoarte. Toate aceste activităţi au fost realizate prin sponsorizări şi donaţii private, nu din fonduri publice. „Am pus în mod repetat, pe masa ultimilor cinci premieri, proiecte detaliate de politici publice şi soluţii pentru digitalizarea României, împreună cu oferta noastră gratuită şi imparţială de sprijin. Fără succes”, subliniază autorii comunicatului.

Organizaţia precizează că preşedintele României avea în program, pe 25 iunie 2025, o vizită la sediul Code for Romania din Haga, pentru a discuta propuneri concrete privind digitalizarea serviciilor publice. Vizita a fost anulată fără explicaţii, iar ulterior, deşi a avut loc o întâlnire cu un consilier prezidenţial, nici până în prezent nu a fost oferit un răspuns oficial.

„Societatea civilă trăieşte constant într-un monolog către o sală goală cu scaune pe care decidenţii ţării refuză să se aşeze”, mai spun reprezentanţii Code for Romania.

Organizaţia atrage atenţia că a propus şi Guvernului, în luna septembrie, un plan complet de reformă şi digitalizare, în cadrul comunităţii În Primul Rând, însă răspunsul a venit abia după o lună - şi a fost negativ.

„Sperăm ca Preşedintele şi Guvernul să ofere, în sfârşit, respectul binemeritat societăţii civile şi să pună bazele, pentru prima dată în 35 de ani, a unui parteneriat real”, se arată în încheierea comunicatului Code for Romania.