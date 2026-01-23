Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani, decorat de preşedintele Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani este decorat, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, şi a aniversării a 160 de ani de la înfiinţarea instituţiei de învăţământ, potrivit Agerpres.

„În semn de înaltă apreciere pentru tradiţia educaţională a Colegiului Naţional „Unirea” din Focşani şi de recunoştinţă pentru contribuţia generaţiilor de cadre didactice la formarea intelectuală şi civică a elevilor, precum şi la rolul transformator al şcolii în viaţa comunităţii, preşedintele Nicuşor Dan a conferit Colegiului Naţional „Unirea” din Focşani Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Comandor”, subliniază Agerpres.

De altfel, şeful statului va vizita sâmbătă colegiul pentru ceremonia oficială de decorare, în contextul în care va participa la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate la Focşani şi Iaşim conform Agerpres.