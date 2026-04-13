Comandant al Gardienilor Revoluţiei: „Frontul Rezistenţei va alunga SUA şi Israelul din regiune”

Comandantul Forţei Quds din cadrul Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice, generalul de brigadă Esmail Qaani, a declarat că „Frontul Rezistenţei” va alunga Statele Unite şi Israelul din regiune, potrivit unei postări publicate de Mehr News Agency pe platforma X.

În mesajul citat, Esmail Qaani a afirmat că, „aşa cum Yemenul a forţat Statele Unite şi regimul israelian să se retragă din Marea Roşie”, în acelaşi mod „Frontul Rezistenţei” îi va alunga din regiune, potrivit aceleiaşi surse.