Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Compania Google nu va fi obligată să-şi vândă browserul Chrome

T.B.
Companii / 3 septembrie, 07:27

Compania Google nu va fi obligată să-şi vândă browserul Chrome

Google nu va fi obligată să vândă browserul Chrome sau sistemul de operare Android, a declarat marţi un judecător federal într-un document depus la tribunal, conform CNN. Decizia reprezintă o victorie importantă pentru compania de tehnologie, care a evitat astfel cel mai rău rezultat posibil într-un caz antitrust istoric, care a stabilit, totuşi, că Google operează un monopol ilegal în domeniul căutărilor online, relatează CNN.

Deşi Google nu va fi obligată să vândă browserul Chrome sau Android, va trebui să pună anumite date de căutare la dispoziţia concurenţilor calificaţi pentru a promova concurenţa. De asemenea, i se va interzice să încheie sau să menţină drepturi exclusive legate de distribuţia de servicii precum Chrome, Search, Google Assistant şi aplicaţia Gemini.

Aceste acorduri reprezintă o sursă importantă de venituri pentru Google şi oferă acces larg la serviciile sale, deşi compania a propus renunţarea la aceste contracte ca o posibilă soluţie în acest caz.

Judecătorul Amit Mehta de la Curtea Districtuală a SUA a declarat marţi într-o hotărâre că a acceptat parţial soluţiile propuse de Google.

Procesul a pus sub lupă activitatea principală a Google într-un moment în care aceasta este deja ameninţată de chatbot-urile de inteligenţă artificială.

De asemenea, decizia vine în contextul în care compania se pregăteşte să-şi apere activitatea de publicitate online, după ce şi aceasta a fost declarată monopol ilegal la începutul acestui an.

„Google nu va fi obligată să renunţe la Chrome; instanţa nu va include o cedare contingentă a sistemului de operare Android în hotărârea finală”, se arată în documentul depus.

Hotărârea a fost urmărită cu atenţie în Silicon Valley, deoarece şi alţi giganţi tehnologici majori se luptă cu procese antitrust intentate de guvernul SUA.

„INSTANŢA ESTE RUGATĂ SĂ PRIVEASCĂ ÎNTR-UN GLOB DE CRISTAL SPRE VIITOR”

Judecătorul Mehta a scris că ascensiunea instrumentelor generative de AI a „schimbat cursul acestui caz”, adăugând că asigurarea că dominaţia Google în domeniul căutării nu „se transferă în spaţiul GenAI” a fost o parte esenţială a procedurilor de soluţionare.

Judecătorul decisese toamna trecută că Google a încălcat legea antitrust din SUA prin activitatea sa de căutare, afirmând „este un monopol şi a acţionat ca atare pentru a-şi menţine monopolul”.

În cadrul procesului de „remediere”, care a durat câteva săptămâni, Google a susţinut că soluţiile propuse de Departamentul de Justiţie ar prejudicia consumatorii, îngreunând accesul la motorul de căutare preferat şi ar putea afecta economia SUA şi poziţia de lider a tehnologiei americane. Parisa Tabriz, şefa de la Chrome, a declarat că obligarea Google să vândă motorul de căutare ar avea ca rezultat un browser web care ar fi o „umbră a celui actual” şi l-ar face probabil „nesigur şi învechit”.

Google a semnat de ani de zile contracte exclusive, în valoare de miliarde de dolari, cu producători de dispozitive precum Apple, pentru a-şi asigura poziţia de furnizor de căutare implicit pe smartphone-uri şi browsere web, încurajând dominaţia sa şi oferindu-i ceea ce instanţa consideră a fi un avantaj nedrept, care se bazează pe obiceiurile consumatorilor mai degrabă decât pe alegerea acestora. În 2020, 95% din toate căutările din SUA pe dispozitive mobile au trecut prin Google, a menţionat Mehta în opinia sa.

Măsura de a împiedica Google să încheie acorduri de distribuţie exclusive este modalitatea instanţei de a uniformiza condiţiile de concurenţă. Google va avea interdicţia de a încheia acorduri care impun companiilor să preîncarce Google Search, Chrome, Google Assistant sau Gemini pentru a obţine licenţa pentru popularul său magazin de aplicaţii Google Play.

Google va avea în continuare dreptul să plătească partenerilor pentru a distribui serviciile sale - inclusiv motorul de căutare - pe produsele lor.

Apple şi Google au un acord profitabil în care gigantul căutării online plăteşte producătorului de iPhone miliarde de dolari pentru a fi motorul de căutare implicit pe browserul său web. Încheierea acestui parteneriat ar fi însemnat ca Google să nu mai beneficieze de o distribuţie implicită pe unul dintre cele mai populare smartphone-uri din lume, în timp ce Apple ar fi pierdut o sursă profitabilă de venituri.

„Întreruperea plăţilor de la Google va impune, aproape sigur, prejudicii substanţiale - în unele cazuri, paralizante - partenerilor de distribuţie, pieţelor conexe şi consumatorilor, ceea ce descurajează o interdicţie generală a plăţilor”, se arată în documentul depus.

Procesul a fost urmărit cu atenţie, deoarece avea potenţialul de a schimba modul în care consumatorii utilizează internetul şi accesează serviciile Google, remodelând în acelaşi timp modul în care Google îşi desfăşoară activitatea. Mehta, în opinia sa, a recunoscut miza mare - nu doar pentru modul în care oamenii utilizează internetul astăzi, ci şi pentru implicaţiile pe care le-ar putea avea pentru serviciile de inteligenţă artificială în viitor.

„Şi, spre deosebire de cazul tipic în care sarcina instanţei este de a soluţiona un litigiu pe baza faptelor istorice, aici instanţa este rugată să privească într-un glob de cristal şi să privească spre viitor”, a scris el. „Nu este tocmai punctul forte al unui judecător.”

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0781
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3638
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4204
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8480
Gram de aur (XAU)Gram de aur487.9002

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb