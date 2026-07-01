Companiile de asigurări achită despăgubiri CASCO de peste 62 milioane lei după furtuni

Companiile de asigurări membre ale UNSAR au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62,3 milioane lei în baza poliţelor CASCO pentru pagubele produse de furtuni, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Suma corespunde unui volum de peste 5.600 de dosare de daună soluţionate pe plan local, informează sursa citată.

Datele evidenţiază impactul financiar considerabil al fenomenelor meteo extreme asupra proprietarilor de vehicule, transmite asociaţia de profil.

Avariile generate de grindină, căderile de copaci sau inundaţii afectează zilnic în medie 15 maşini şi 15 locuinţe, conform documentului oficial.

În ciuda acestor riscuri, doar aproximativ 10% dintre autovehiculele din România beneficiază în prezent de protecţia unei poliţe facultative CASCO, notează specialiştii din piaţă.

„Fenomenele meteo extreme nu mai sunt evenimente izolate, ci o realitate cu care ne confruntăm tot mai des. O singură furtună poate genera cheltuieli dificil de suportat din bugetul propriu. Practic, poliţa CASCO transformă un risc financiar major într-o situaţie gestionabilă, oferind protecţia de care şoferii au nevoie exact atunci când apare un eveniment neprevăzut”, declară Alexandru Ciuncan, Preşedinte & Director General al UNSAR.

Poliţele de asigurare auto acoperă o gamă extinsă de riscuri, de la fenomene naturale până la cazuri de vandalism, accidente sau furt, potrivit comunicatului de presă. Proprietarii de maşini primesc recomandarea de a analiza structura contractelor pentru alegerea acoperirilor potrivite, informează sursa citată.

„În funcţie de clauzele contractuale, o poliţă CASCO poate oferi protecţie pentru o gamă largă de riscuri - de la fenomene naturale, precum furtunile şi grindina, până la accidente, vandalism sau furt. Recomandăm proprietarilor de autovehicule să analizeze beneficiile unei astfel de asigurări şi să aleagă nivelul de protecţie potrivit nevoilor lor”, adaugă Alina Bărbulescu, Coordonator Secţiuni Asigurări Generale, UNSAR.

Consultarea unui distribuitor autorizat ajută la selectarea unei soluţii adaptate la valoarea reală a maşinii şi la modul de utilizare a acesteia, conform datelor asociaţiei.

Analiza preventivă a clauzelor elimină costurile neprevăzute din bugetele personale, transmite sursa menţionată.