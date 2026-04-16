Conducerea Cris-Tim propune dividende de 77,6 milioane lei

Consiliul de Administraţie al producătorului de mezeluri şi produse ”ready-meals”, Cris-Tim Family Holding, a convocat acţionarii la adunarea de bilanţ, programată pentru data de 20 mai, cu propunerea alocării sumei de 77,6 milioane de lei ca dividende, bani proveniţi din profitul anului trecut şi din rezerve, potrivit unui raport al emitentului publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Dividendul unitar provenit din rezultatul anului trecut este de 0,6876 lei, în vreme ce 0,275 lei reprezintă dividendul din rezervele constituite din profitul net aferent anului 2009, astfel încât dividendul total propus este de 0,9626 lei. Raportat la preţul acţiunii companiei de astăzi, de la ora 16:00, de 24,8 lei, propunerea conducerii Cris-Tim echivalează cu un randament net de 3,3%.

Data de înregistrare, cea care defineşte acţionarii care vor beneficia de dividende, dacă propunerea va trece de AGA, este 8 iunie, în vreme ce data plăţii este 22 iunie.

Cris-Tim Family Holding a raportat pentru anul trecut venituri din vânzări preliminare de 1,15 miliarde de lei, cu 3% peste cele realizate în 2024, în vreme ce profitul net s-a ridicat la 110 milioane de lei, în creştere cu 25%.

Producătorul de mezeluri şi produse ”ready-meals” a debutat la BVB în data de 26 noiembrie 2025, după derularea unei oferte publice iniţiale în valoare de 454,35 milioane de lei, a cărei tranşă de retail a fost suprasubscrisă masiv, cea mai mare parte a fondurilor urmând să fie folosită pentru finanţarea planurilor de dezvoltare ale companiei. De la listare şi până în prezent, acţiunile Cris-Tim s-au înscris pe o traiectorie ascendentă, situându-se în prezent cu circa 48% peste preţul din oferta publică, de 16,5 lei. Evaluarea bursieră a companiei se ridică la două miliarde de lei.