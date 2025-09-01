Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Confederaţia Patronală Concordia cere eliminarea impozitului pe cifra de afaceri şi reforme reale

M.P.
Miscellanea / 1 septembrie, 17:58

Confederaţia Patronală Concordia cere eliminarea impozitului pe cifra de afaceri şi reforme reale

Menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), concomitent cu introducerea unei noi taxe pe cheltuielile intra-grup ale companiilor, este o decizie profund greşită, cu un impact negativ cert asupra economiei, au transmis reprezentanţii Confederaţiei Patronale Concordia, potrivit Agerpres, de la care menţionăm următoarele.

„Menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), concomitent cu introducerea unei noi taxe pe cheltuielile intra-grup ale companiilor, este o decizie profund greşită, cu un impact negativ cert asupra economiei. IMCA a fost încă de la început o eroare de politică fiscală, iar păstrarea acesteia simultan cu o nouă taxă înseamnă dublarea poverii asupra aceloraşi companii şi compromiterea şanselor de relansare economică. Un climat economic slăbit nu va aduce mai multe venituri la buget, ci mai puţine. Mediul de afaceri şi cetăţenii nu mai pot purta singuri povara dezechilibrelor bugetare generate de clasa politică. România are nevoie de reforme reale, de eficientizarea cheltuielilor publice şi de o împărţire echitabilă a responsabilităţilor. Concordia cere autorităţilor să îşi clarifice poziţia: vrem reforme structurale care să înceapă cu eficientizarea cheltuielilor statului, nu ping-pong fiscal care să transforme mediul de afaceri în ATM-ul clasei politice”, susţin patronatele.

Tot în cursul zilei de astăzi, Concordia saluta decizia de abrogare a impozitului minim pe cifra de afaceri, începând cu anul fiscal 2026.

„Această taxă obligă companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro să plătească cel puţin 1% din cifra de afaceri, chiar şi în situaţia înregistrării de pierderi, penalizând investiţiile reale şi creând distorsiuni economice. Efectele IMCA s-au resimţit imediat - companiile şi-au majorat pierderile, iar o parte dintre afacerile profitabile au trecut pe pierdere sau au înregistrat marje diminuate. Acestea s-au reflectat şi în încasările limitate la bugetul de stat, cu un efect de bumerang, aşa cum anticipam încă de la introducerea măsurii. Distorsiunile economice majore generate de IMCA justifică pe deplin eliminarea acestei taxe, care nu şi-a dovedit utilitatea, dar care, în schimb, a descurajat investiţiile, a pus presiune suplimentară pe cash-flow-ul firmelor şi a generat dublă impunere”, menţiona organizaţia, într-un comunicat de presă.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că amendamentul PSD referitor la păstrarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri în cazul multinaţionalelor a fost păstrat de Coaliţie în măsurile fiscale pentru care Guvernul îşi va asuma răspunderea, luni seară, în Parlament, transmite Agerpres.

„A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaţionale, de păstrare a impozitului de 1%. Acesta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun. Nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Codul fiscal”, a spus Grindeanu, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD.

Referindu-se la firmele care nu au rezidenţă în România, Grindeanu a precizat: „Este o discuţie - şi o explicaţie - pe care a făcut-o ministrul Finanţelor legată de pragul de 50 de milioane (de euro - n.r.) şi ceea ce se întâmplă sub 50 de milioane, de acele criterii prin care să nu se poată face transferul capitalului şi sub cifra de afaceri de 50 de milioane”.

