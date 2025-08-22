Conference League: Victorii pentru Edi Iordănescu şi Raţiu, egal pentru Răzvan Marin

Echipa poloneză Legia Varşovia, condusă de tehnicianul român Edward Iordănescu, a învins joi seara, în deplasare, scor 2-1, pe Hibernian Edinburgh, în prima manşă a play-off-ului din Conference League.

Tot joi, Anderlecht a deschis scorul la Bruxelles, în meciul cu AEK Atena. Era minutul 21 când Dolberg a înscris din assistul lui Thorgan Hazard. Grecii au egalat în minutul 75, prin Niclas Eliasson şi au avut un jucător eliminat după două cartonaşe galbene, pe Mantalos, în minutul 90+5. Răzvan Marin a fost integralist la oaspeţi, iar calificarea se va decide în returul de la Atena.

La Szeged, Rayo Vallecano a dispus de belaruşii de la Neman Grodno cu 1-0, prin golul lui Garcia Rivera, din minutul 77. Andrei Raţiu a intrat în minutul 79.

Legia Varşovia, echipa antrenată de Edward Iordănescu, s-a impus la Edinburgh, cu Hibernian, scor 2-1. Polonezii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Nsame (min. 35 penalti) şi Wszolek (min. 45+3), dar Mulligan a marcat punctul care mai dă speranţe scoţienilor, în minutul 87.

O altă echipă poloneză, Rakow Czestochowa a învins, acasă, cu 1-0 pe bulgarii de la Arda Kardzhali. Pienko a înscris unicul gol al înfruntării în care Bogdan Racoviţan a fost integralist la Rakow.