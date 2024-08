CONGRES PSD Marcel Ciolacu: "Până la sfârşitul anului, vom avea o aderare completă la spaţiul Schengen"

Preşedintele PSD şi candidatul formaţiunii pentru preşedinţia României îşi reafirmă, în discursul ţinut astăzi la congresul partidului, susţinerea faţă de Republica Moldova şi faţă de actuala conducere de la Chişinău...Citeşte mai mult...

---

România va adera complet la spaţiul Schengen până la finalul acestui an, a afirmat premierul Marcel Ciolacu la Congresul PSD.

"Vă spun acum, foarte convins şi cu mai multe informaţii decât dumneavoastră, până la sfârşitul anului, vom avea o aderare completă la spaţiul Schengen", a precizat Ciolacu.

"România nu mai poate fi spectator în propriile sale relaţii externe. România este un stat mare, doar preşedinţii din ultimii 20 de ani au fost mici", a mai adăugat acesta.

---

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, dă asigurări, în discursul ţinut la congresul PSD, că România nu va fi atrasă în niciun război, că pacea şi stabilitatea sunt condiţiile fundamentale pentru prosperitate şi că va avea grijă să rămână aşa. "Voi fi garantul independenţei naţionale, dar nu voi fi niciodată de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu", spune el.

Acesta a precizat: "Împreună cu statele membre NATO trebuie să ţinem Rusia cât mai departe de România. A susţine Ucraina înseamnă a asigura pacea României. Nu cred că este cineva din sală care îşi doreşte să fie vecin cu Rusia. De aceea, vom continua să sprijinim ferm independenţa şi suveranitatea Ucrainei".

"Alocarea a 2,5% din PIB pentru Apărare va continua şi pe viitor. În domeniul politicii externe, îmi doresc însă o abordare mai ambiţioasă care să fie caracterizată prin pragmatism şi urmărirea obiectivelor naţionale în parteneriat cu aliaţii noştri din Uniunea Europeană şi NATO", a adăugat preşedintele PSD.

---

Preşedintele PSD şi candidatul partidului pentru funcţia supremă în stat, Marcel Ciolacu i-a criticat dur pe ultimii doi preşedinţi ai ţării, afirmând că "avem generaţii întregi care fac astăzi pasul spre maturitate, după ce şi-au trăit copilăria şi adolescenţa, între un preşedinte turnător şi un preşedinte absent".

"Să nu ne mai mirăm atunci când vedem că mulţi tineri aleg populismul şi extremismul. În loc să îi blamăm superior, eu vă rog, mai bine le dăm o alternativă corectă", a îndemnat el.

"După 20 de ani, România are nevoie de un preşedinte care să arate respect pentru funcţia publică, un preşedinte pentru care Constituţia nu este o carte oarecare, ci legea fundamentală care îi ghidează orice acţiune", a mai spus Ciolacu.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu lansează un atac dur, în discursul ţinut la congresul partidului, la adresa PNL, spunând că observă "agitaţia unora care au trecut de la "prin noi înşine, dar cu PSD", la tot felul de ameninţări ridicole la adresa noastră". "Vă rog să ignoraţi acest circ", le-a transmis Ciolacu delegaţilor la congres, subliniind că PSD "a fost adultul din cameră".

---

PSD va câştiga alegerile prezidenţiale nu pentru că este cel mai mare partid, ci pentru că are cel mai bun candidat, a declarat astăzi Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei la Congresul PSD.

Aceasta a precizat: "Marcel Ciolacu este singurul politician important care nu se teme să iasă printre oameni. (...) E singurul premier care ne sună să întrebe dacă avem nevoie de ceva. (..) Nouă nu ne trebuie nici un preşedinte revanşard care să le facă dosare adversarilor politici, nici un preşedinte leneş şi nepăsător, nici un preşedinte care să ne scoată din Europa pentru că aşa înţelege el noţiunea de patriotism".

---

"România are nevoie să depăşească cea mai mare criză: criza de încredere", a afirmat europarlamentarul Mihai Tudose la Congresul PSD.

"Românii şi-au pierdut încrederea în autorităţi. Pentru că am văzut preşedintele spunând că nu e pandemie, e o simplă gripă. Am văzut preşedintele spunând că România are cel mai bun PNRR din galaxie", a adăugat acesta.

---

Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedintele PSD, a afirmat la Congresul PSD că trebuie să ieşim din haosul din care unii încearcă să prăbuşească România.

Acesta a precizat: "Trebuie să ieşim din paradigma unei Românii eşuate, să aducem cu picioarele pe pământ armatele de ostaţi galbeni care se pretind un fel de roi de albine, dar de fapt nu fac decât să stea cu mâinile în buzunarele altora. Nu sunt albine, sunt viespi care îşi fac cuib în casele altora. Aşa-zis ostaşi care se dau providenţiali şi scriitori de succes, sunt în realitate impostori. Ca orice parazit încearcă să îşi ucidă gazda care i-a ţinut în viaţă. Ei vor să găsească un alt organism de parazitat. Le transmis atât: disperarea de a supravieţui poate duce la uitarea esenţialului - că saltul poate fi şi în gol. Să facă bine să îşi plimbe batistuţele şi în afara politicii".

Grindeanu a mai precizat că "nu promitem cărţi nescrise şi vorbe fără conţinut" şi că social democraţii vin cu proiecte realiste care unesc societatea.

---

Alfred Simonis, preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş şi gazda Congresului PSD, a afirmat în discursul său: "Nu mai vreau un preşedinte cu un rânjet metalic sau un preşedinte cu muşchiul empatiei atrofiat. Eu nu mai vreau asta, nu mai vreau un preşedinte care să conducă de pe pârtiile de schi sau de pe terenurile de golf".

Simonis l-a ironizat pe unul dintre prim-vicepreşedinţii PNL, Rareş Bogdan, pe care l-a numit "Balerinul Rareş" şi "balerinul politicii româneşti", spunând că "ori de câte ori ceva bun se întâmplă, acesta face spume".

Simonis a anunţat că Marcel Ciolacu este singurul candidat la şefia PSD. Nici un alt membru nu s-a înscris în cursă.

---

Congresul PSD pentru alegerea noii conduceri a formaţiunii şi desemnarea candidatului pentru alegerile prezidenţiale a început la Romexpo.

---

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a afirmat că premierul Marcel Ciolacu poate să rămână liderul partidului, indiferent de rezultatul obţinut la alegerile prezidenţiale, relatează Agerpres.

Pe de altă parte, s-a arătat încrezător că Marcel Ciolacu are şanse să câştige cursa pentru Cotroceni, indiferent de contracandidatul pe care îl va avea în turul al doilea.

"Vedem ce se întâmplă după, dar eu cred că Marcel Ciolacu - dacă mă întrebaţi pe mine, că sunt subiectiv - cred că Marcel Ciolacu, indiferent de rezultat, poate să rămână în continuare preşedintele PSD, pentru că momentul la care Marcel Ciolacu a preluat PSD a fost unul foarte greu. Eram aproape în disoluţie", a spus el, într-o declaraţie de presă susţinută înaintea Congresului PSD.

Paul Stănescu a apreciat că PSD şi PNL trebuie să menţină coaliţia de guvernare, în contextul global actual.

"Ne dorim ca în continuare să fim în coaliţie cu PNL, pentru că ce se întâmplă astăzi pe mapamond... sunt lucruri grave, foarte grave. (...) Nu cred că PNL se va retrage de la guvernare. Nu cred acest lucru", a mai spus acesta.

Totodată, Stănescu a dat de înţeles că nu agreează o rotaţie a premierilor într-o eventuală nouă guvernare PSD-PNL.

"Sper să nu mai ajungem acolo. Cred că trebuie continuitate. Cred că un prim-ministru trebuie să fie minimum patru ani, ca să poată să aibă un program, să dezvolte România. Nu cred că rotirile astea sunt bune. A fost o situaţie excepţională", a adăugat el.

---

Preşedintele în funcţie al Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, afirmă, astăzi, la sosirea la congresul partidului, că pentru prima dată "simulările" făcute de sociologi în ceea ce privesc alegerile prezidenţiale din acest an arată că partidul de stânga are o şansă mai mare decât la alte alegeri pentru funcţia supremă în stat, relatează News.ro.

"Noi am pierdut 20 de ani, am învăţat...cred că am făcut toate greşelile posibile în campaniile prezidenţiale. (...) Pentru prima dată, simulările de turul doi, oricum am face, arată că stânga are un procent mult mai mare. Nu mă iau după sondaje, sigur că sondajele sunt fotografii de moment, dar este pentru prima dată când vedem o mişcare spre stânga. Pe de altă parte, este pentru prima dată când între stânga şi dreapta nu a existat o opoziţie continuă şi o polarizare foarte puternică pentru că noi am acceptat să intrăm la guvernare într-un moment greu pentru dreapta românească, am depăşit criza cum s-a putut sigur, cu înţelepciunea pe care Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă au reuşit să o aducă în grupul nostru de conducere", a afirmat sociologul Vasile Dîncu, dimineaţă, înaintea Congresului PSD.

Dîncu mai spune că "nu există în acest moment o polarizare foarte puternică între stânga şi dreapta".

Acesta a mai afirmat, răspunzând unor întrebări, că recalcularea pensiilor "nu este niciun eşec, este un risc asumat".

---

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a ajuns cu puţin înaintea orei 9:30, la congresul partidului la care va fi confirmată candidatura sa pentru funcţia de preşedinte al României, scrie News.ro.

Ciolacu a făcut fotografii cu membrii de partid care l-au aşteptat la intrarea în clădirea Romexpo unde are loc congresul şi nu a dorit să facă declaraţii presei.

Peste 2000 de delegaţi participă la evenimentul care va începe la ora 10:00.

---

Congresul PSD se desfăşoară, astăzi, la centrul Romexpo din Bucureşti, unde va fi aleasă noua conducere a partidului. În cadrul evenimentului, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, îşi va lansa campania pentru alegerile prezidenţiale.

Faţă de vechea structură, la Congres vor fi validaţi 4 vicepreşedinţi în plus pe zona de specialităţi. În total vor fi 8 vicepreşedinţi pe domenii, 8 în zona regiunilor, 2 prim-vicepreşedinţi, preşedintele, secretarul general şi preşedintele Consiliului Naţional.

La Congresul PSD, Marcel Ciolacu va prezenta moţiunea "România socială - siguranţă şi prosperitate pentru toţi", document ce va sublinia necesitatea unei guvernări stabile, capabile să protejeze categoriile vulnerabile, să stimuleze investiţiile şi inovaţia şi să realizeze reforme în domenii cheie precum educaţia şi sănătatea.

Moţiunea cu care se prezintă acesta la Congres cuprinde mai mulţi lideri ai formaţiunii. Astfel, Marcel Ciolacu propune doi prim-vicepreşedinţi, Sorin Grindeanu şi Daniel Băluţă, iar pe europarlamentarul Mihai Tudose, la preşedinţia Consiliului Naţional al PSD. Secretar general ar urma să rămână tot Paul Stănescu.

Vicepreşedinţii din echipa lui Ciolacu sunt: Florin Jianu, pentru domeniul Antreprenorist, IMM-uri şi Mediul de Afaceri, Lia Olguţa Vasilescu, pentru Muncă şi Protecţie Socială, Gheorghe Şoldan, pentru Dezvoltare Regională şi Locală, Gabriel Zetea,vicepreşedinte pentru Administraţie şi Infrastructură. Vasile Dîncu, actualul preşedinte al Consiliului Naţional, ar urma să deţină funcţia de vicepreşedinte pe domeniul Afaceri Europene.

Victoria Stoiciu este vicepreşedinte pe relaţia cu ONG-urile şi dialog social, Mihnea Costoiu, vicepreşedinte pe Educaţie, Elisabeta Lipă, vicepreşedinte pe Sport, Marian Neacşu, vicepreşedinte pe regiunea Bucureşti-Ilfov, Dumitriţa Glica, vicepreşedinte pe Centru şi Corneliu Ştefan, vicepreşedinte pe Sud.

Ionuţ Pucheanu, primarul din Galaţi, este vicepreşedinte pe Sud-Est, iar Claudiu Manda, vicepreşedinte pe Sud-Vest, în timp ce Laurenţiu Nistor va fi vicepreşedinte pe Vest, în echipa lui Marcel Ciolacu. Emil Moldovan ar urma să fie vicepreşedinte pe Nord-Vest iar Dragoş Benea, pe Nord-Est.

Votul pentru conducerea partidului, la Congresul PSD, se va desfăşura în format electronic.

"Există acest vot electronic, există depunerea candidaturilor pe moţiuni, s-a votat şi acceptarea moţiunii domnului Marcel Ciolacu, care cuprinde şi lista nouă a celor care vor face parte din conducerea partidului. (...) Este aprobată modificarea Statutului astfel încât să existe patru noi vicepreşedinţi pe domenii de activitate care sunt acum în echipa PSD şi vor cere împreună cu domnul Marcel Ciolacu votul Congresului de mâine", a spus purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, vineri, după şedinţa Consiliul Politic Naţional, care a avut loc la Vila Lac, relatează Agerpres.

Marcel Ciolacu a precizat că dacă vor exista candidaturi în timpul Congresului, ele să fie acceptate, a informat Romaşcanu.